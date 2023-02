Messina. “Nuvole grigie” alla Gilda dei Narratori: oggi la presentazione del libro di Stefania Tedesco

Romana d’origine, ma messinese d’adozione, Stefania Tedesco, classe 1987, presenta oggi, venerdì 24 febbraio, alla libreria “La Gilda dei Narratori” il suo primo romanzo. Si tratta di “Nuvole grigie”, un giallo incentrato sulla figura del commissario di Polizia Cecilia Orlandi, edito dalla casa editrice Scatole Parlanti. Vediamo la trama e tutte le informazioni sull’evento di oggi.

Appuntamento alle ore 18.00 oggi, venerdì 24 febbraio, alla libreria “La Gilda dei Narratori” di Messina, al numero 23 di via Ettore Lombardo Pellegrino per la presentazione del primo romanzo di Stefania Tedesco. Il titolo è “Nuvole grigie – un’indagine per Cecilia Orlandi” e, come d’obbligo, inizia con un omicidio.

Questa la trama, così come riportata sul sito della casa editrice: «Cecilia Orlandi è un commissario di polizia. Occhi verdi, capelli ricci, poca pazienza ma tanto intuito. Il suo commissariato si trova nel borgo immaginario di Roccia Marina, in provincia di Cosenza, ed è lì che si svolge la sua indagine. Maurizio Righetti, cardiologo, viene ucciso sul suo yatch privato. L’assassino è uno dei partecipanti alla gita in mare aperto da lui organizzata: ma chi tra la figlia Vittoria, la sua amica Clara, il genero Elio, il figlioccio Roberto e i due migliori amici Aldo e Jacopo? Tutti sembrerebbero avere un movente per la morte dello stimato medico. Le indagini di Cecilia e dei suoi collaboratori si snodano tra interrogatori, flashback e il passato della donna, che riaffiora all’improvviso nella sua vita intrecciandosi con i dettagli del caso da risolvere».

A dialogare con l’autrice saranno il giornalista Francesco Musolino e la coordinatrice del gruppo di lettura “La Gilda che legge”, Roberta D’Amico. L’evento è a ingresso libero.

