Messina. “Musica in rete”: il Teatro Vittorio Emanuele e la Bellini insieme per tre concerti

Saranno tre i concerti in programma previsti per “Musica in Rete”, performance co-prodotte dal Teatro Vittorio Emanuele e l’Associazione Musicale Vincenzo Bellini di Messina. I concerti, trasmessi in streaming, partiranno venerdì 5 marzo alle 21:00.

Ad aprire la mini rassegna saranno Gloria Campaner – pianista e direttrice artistica della Bellini, Alessandro Carbonare – primo clarinetto dell’orchestra Santa Cecilia di Roma, Fabiola Tedesco violinista e Ludovica Rana violoncellista.

Musica in Rete

Se tutto andrà bene, il 27 marzo dovrebbero riaprire i teatri. In attesa, arrivano in streaming i primi tre concerti della rassegna “Musica in Rete”, realizzata dal Teatro Vittorio Emanuele e dall’Associazione Musicale Vincenzo Bellini.

Gli artisti si esibiranno sul palco del Teatro Vittorio Emanuele e le performance verranno trasmesse in diretta sul sito dell’Ente e sulla pagina Facebook.

Prossimi appuntamenti:

giovedì 31 marzo, Ginevra Costantini Negri al pianoforte con un programma dedicato a Gioachin Rossini

al pianoforte con un programma dedicato a Gioachin Rossini sabato 17 aprile, Maria Mazzotta alla voce, Pietro Roffi alla fisarmonica e Alessandro Stella al pianoforte con un programma dedicato a Astor Piazzolla.

(11)