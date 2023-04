Sulle note di Mozart: concerto del Quartetto Biedermeier per la Filarmonica Laudamo

Concerto dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart al Palacultura “Antonello” di Messina nell’ambito della 102esima stagione concertistica della Filarmonica Laudamo, giunta al suo penultimo appuntamento. Sul palco il Quartetto Biedermeier. L’appuntamento con la musica al Palacultura di Messina è fissato per domenica 23 aprile alle ore 18.00.

Nato a Catania, il Quartetto Biedermeier è costituito da Domenico Testaì (flauto), Dario Militano (violino), Clelia Lavenia (viola) e Giulio Nicolosi (violoncello). I quattro musicisti si sono formati frequentando masterclass e corsi annuali presso conservatori e accademie di musica da camera con vari artisti tra i quali Antonio Bolgiagli, Antonio Cericola, Giovanni Puddu, Antonino Manuli e Rocco Filippini. Collaborano con varie orchestre italiane diretti da nomi come Pavel Berman, Gianna Fratta, James Meena, Gianluca Marcianò, Davide Crescenzi, Alessandro Cedrone, Giampaolo Pretto, Alexander Lonquich, Andris Poga, Jan Valcuha, Andrea Lucchesini e Alfred Brendel. Hanno collaborato con artisti di fama mondiale come Martha Argerich, Donato Renzetti e Daniel Rivera.

Il Quartetto Biedermeier nasce dall’unione di alcuni membri del Quartetto Katane con il flautista Domenico Testaì, finalizzata all’esecuzione dei Quartetti per flauto di Wolfgang Amadeus Mozart ed è stato selezionato per aderire alla rete “Le dimore del Quartetto”. Di cosa si tratta? Di un’impresa culturale creativa che punta a valorizzare la musica da camera e il patrimonio culturale europeo. In sostanza, in occasione di eventi e concerti, i quartetti selezionati vengono ospitati gratuitamente in una delle dimore sostenitrici sparse in giro per l’Italia. Maggiori dettagli qui.

Filarmonica Laudamo: il prossimo appuntamento a Messina

L’ultimo appuntamento con la stagione 2022/2023 della Filarmonica Laudamo è previsto per domenica 7 maggio con il concerto dell‘Orchestra di Fiati del Conservatorio Corelli diretta dal M° Lorenzo Della Fonte insieme agli allievi del corso di direzione orchestra fiati.

(12)