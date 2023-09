Mostre, esperimenti, quiz e dimostrazioni: a Messina la “Notte Mediterranea delle ricercatrici”

A Messina torna la “Mednight, Notte Mediterranea delle ricercatrici”, una grande festa dedicata alla scienza tra mostre, esperimenti, quiz e dimostrazioni, finalizzati ad avvicinare i più piccoli, ma anche giovani e adulti alla ricerca. Vediamo di cosa si tratta esattamente e tutti i dettagli dell’evento.

La Mednight unisce Spagna, Italia, Grecia, Cipro, Turchia e Francia e vedrà la realizzazione di eventi in diverse città, come Valencia, Alicante, Orihuela, Messina, Lesvos, Nicosia, Istanbul e Mnotpellier. L’appuntamento è fissato per il 29 settembre 2023 dalle ore 17.00 presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Messina, a piazza Pugliatti.

Mednight: il programma della Notte Mediterranea delle ricercatrici a Messina

Ad anticipare la Mednight sarà una serie di eventi cui sarà possibile assistere attraverso il canale video “Mednight tv 2023”. Gli appuntamenti riguarderanno quattro aree tematiche: Mare e Inquinamento, Clima ed Energie Sostenibili, Dieta e Nutrizione, Vita e Salute. Si partirà con la premiere il 22 settembre.

Tra gli eventi si segnala il Quarto Meeting Internazionale dei Ricercatori a Scuola che si svolgerà il 26 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in spagnolo e in greco e sarà replicato in inglese tra le ore 9.30 e le ore 12.30 del 27 settembre. Nel corso dell’incontro, virtuale, 29 ricercatori provenienti da 11 paesi mostreranno il proprio lavoro di ricerca e risponderanno alle domande degli studenti.

A chiudere l’evento sarà quindi la Mednight vera e propria, la Notte Mediterranea delle ricercatrici che vedrà coinvolta anche Messina. Nel corso dell’evento, dalle ore 17.00 alla mezzanotte del 29 settembre 2023, al Rettorato, sarà possibile assistere a dimostrazioni e mostre, partecipare a quiz, ascoltare i relatori per saperne di più sulle attività di ricerca scientifica che si svolgono nell’area del Mediterraneo. Al centro, quindi, la scienza, e in particolare la figura della donna nella ricerca.

Mednight vede la partecipazione di 10 istituzioni in consorzio: FISABIO, INCLIVA, CSIC, MUDIC, El Caleidoscopio, scico Cyprus, Università di Messina, Kadir Has University di Istanbul e l’European Women Rectors Association (EWORA), sotto il coordinamento di scico Greece. Mednight è stato finanziato dall’unione Europea grazie alla call “Marie Skłodowska-Curie Actions and Citizens” del programma “Horizon Europe”.

Maggiori informazioni e tutti i link utili sono disponibili qui.

(Foto reperita sul sito dell’Università di Messina)

(172)