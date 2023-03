Messina, “Il padre della sposa” approda al Teatro Vittorio Emanuele: le info sullo spettacolo

Giovanni non riesce ad accettare che la figlia sia ormai cresciuta e in procinto di sposarsi. Questa trama vi è familiare? Probabilmente sì, perché si tratta della commedia “Il padre della sposa”, famosa al grande pubblico per le sue versioni cinematografiche, che andrà in scena questo weekend al Teatro Vittorio Emanuele di Messina nella sua versione tutta italiana.

La storia, scritta da Caroline Francke, è approdata a teatro dopo il grande successo avuto al cinema in due ben note produzioni americane, quella del 1950 con Spencer Tracy ed Elizabeth Taylor, e il remake del 1991 con Steve Martin e Diane Keaton. A dare il volto ai protagonisti de “Il padre della sposa“ nella sua versione teatrale che andrà in scena dal 10 al 12 marzo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina saranno Gianfranco Jannuzzo, il padre, Barbara De Rossi, la madre, Martina Difonte, la figlia.

Per chi non la conoscesse, la trama è la seguente: «Imprenditore e padre di famiglia, Giovanni non riesce proprio a farsi piacere il ragazzo di cui la figlia si è innamorata, un rampollo di ricca famiglia, che appare alquanto impacciato. Le cose si complicano in seguito all’incontro con i genitori del ragazzo, decisamente naif. Ma la ciliegina sulla torta la mette l’arrivo dell’eccentrico e costosissimo wedding planner russo. Se inizialmente il padre si adopera in ogni modo per contrastare le nozze, alla fine, ribaltando completamente la situazione, non solo le accetterà, ma si troverà persino complice dello sposo nel rimediare a un guaio che rischia di rovinarle».

Lo spettacolo “Il padre della sposa” è prodotto da Francesco e Virginia Bellomo, con la regia di Gianluca Guidi. Ad affiancare i tre attori protagonisti, anche Roberto Iannone, Marcella Lattuca, Lucandrea Matinelli, con la partecipazione di Gaetano Aronica. Scene e costumi Carlo De Marino, musiche di Gianluca Guidi, luci di Umile Vainieri.

Di seguito le date e gli orari dello spettacolo “Il padre della sposa” al Teatro Vittorio Emanuele di Messina:

venerdì 10 marzo 2023 – ore 21.00;

– ore 21.00; sabato 11 marzo 2023 – ore 21.00;

– ore 21.00; domenica 12 marzo 2023 – ore 17.30.

Lo spettacolo dura 1 ora e 50 minuti, compreso l’intervallo.

(27)