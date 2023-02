Messina, il nuovo progetto dello street artist NessuNettuno: “I Figli della Luna”

In che modo l’arte può avere una funzione sociale? Spesso coinvolgendo anime che, per i motivi più disparati, hanno perso la rotta e hanno bisogno di scoprire nuove strade da intraprendere. È successo così agli 8 minori che hanno incrociato sulla loro via NessuNettuno per “I Figli della Luna”, progetto dell’USSM di Messina (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) dedicato alla street art, ma soprattutto alla scoperta del sé e dei sentimenti. «Attraverso l’arte – racconta NessuNettuno – i ragazzi hanno potuto conoscere le proprie emozioni, migliorando le abilità sociali, come per esempio l’empatia e la gentilezza, attraverso un percorso di dialogo e condivisione».

I Figli della Luna di NessuNettuno

Così da ottobre a gennaio, ogni sabato pomeriggio, i ragazzi si sono incontrati con NessuNettuno e hanno imparato a disegnare, ma anche a raccontarsi, a esprimere i loro sentimenti: dalla gioia alla rabbia, dal dolore alla sorpresa. Adesso le stanze al quarto piano dell’USSM di Messina, utilizzate per i laboratori, vivono una nuova vita: 8 lune raccontano 8 ragazzi e come si sono sentiti in questo percorso durato 4 mesi. C’è chi è una luna piena, piena di energia, chi una luna calante, più riservata, chi invece è una luna crescente, pronta ad affrontare nuove avventure.

«Le emozioni, – continua NessuNettuno –, così come i nostri stati d’animo risentono anche di influssi esterni, in primis quello della Luna. La Luna influisce su tutto ciò che esiste sul pianeta Terra: dalle maree alle nascite; al comportamento degli animali al raccolto. Questo progetto ha una doppia valenza: artistica ed emotiva». A breve verrà inaugurato un nuovo muro a Barcellona.

Di cosa si occupa l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni

L’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni fornisce assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale e predispongono la raccolta di elementi conoscitivi, fornendo concrete ipotesi progettuali, e concorrendo alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria Minorile. A questo link per saperne di più.

