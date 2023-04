Messina, i ragazzi dell’ESFO con Nicola Pesce autore di “La volpe che amava le piccole cose”

I ragazzi dell’Ente Superiore di Formazione e Orientamento (ESFO) hanno incontrato Nicola Pesce, autore di “La volpe che amava le piccole cose” (Mondadori, 2022) che nei giorni scorsi ha presentato il suo nuovo lavoro letterario alla libreria Mondadori di Messina. Nicola Pesce, nato a Salerno nel 1984, ha scritto oltre 10 romanzi e 100 racconti. Non ancora maggiorenne ha fondato Edizioni NPE, una delle prime venti case editrici di fumetto in Italia, diventando uno dei più giovani editori sul territorio nazionale.

I ragazzi dell’ESFO Messina dopo una lettura condivisa si sono confrontati con lo scrittore campano. «La lettura condivisa – raccontano i responsabili dell’Ente di Formazione –, che in un crescendo di stupore per parole e frasi con delicatezza e quasi prendendosi gioco del lettore, è riuscita, facendo slalom tra gli ostacoli, ad arrivare al cuore in modi diversi. La scelta di proporlo ai ragazzi per il gruppo lettura, coscienti della difficoltà di una lettura lontana dai loro gusti, ma con la voglia di acquisire una capacità fondamentale nella vita di tutti i giorni: non avere preconcetti, non etichettare, non rifiutare qualcosa solo perchè la copertina non ci piace.

La lettura condivisa – prosegue la nota –, ha portato i ragazzi al confronto, alla riflessione e al momento di tirare le somme una cosa è stata chiara, la volpe che amava le piccole cose è stata fonte di emozioni. L’autore in questo libro riesce a trattare dei temi molto delicati in modo molto leggero, ma allo stesso tempo toccante, come il bullismo; la ricerca dell’amore e della felicità, lo scorrere del tempo, la necessità di conformarsi alla società per farsi accettare».

“La volpe che amava le piccole cose” è il sequel di “La volpe che amava i libri“, romanzo pubblicato nel 2021 che racconta di una piccola volpe che, nel freddo della Siberia, scopre l’amore per i libri, al punto da iniziare a rubarli e portarli nella sua tana.

