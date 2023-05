Messina, Fondazione Horcynus Orca premia il cinema fatto dai ragazzi

Si conclude il progetto Horcynus EDU, partito a novembre 2022 promosso dalla Fondazione Horcynus Orca di Messina e finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Gli studenti, di dodici istituti scolastici della città, hanno così avuto la possibilità di approfondire strumenti e metodologie del linguaggio cinematografico, confrontandosi con esperti e professionisti del settore. «Il cinema – si legge nella nota –, può svolgere un’importante funzione educativa perché è capace di anticipare e rappresentare visioni, desideri e bisogni, può suscitare nuovi immaginari, ispirare modelli e trasformazioni virtuose».

Durante il percorso formativo, gli studenti sono stati chiamati a realizzare video-critiche delle 9 pellicole appositamente selezionate dai rispettivi direttori artistici all’interno delle tre rassegne cinematografiche già protagoniste dell’Horcynus Festival (il regista Paolo Benvenuti per Fuorinorma, il giornalista Erfan Rashid per Mare di cinema arabo, i curatori del Festival del Cinema spagnolo e Latinoamericano in Italia Iris Martin Peralta, Federico Sartori per il Cinema Spagnolo).

«Utilizzando il loro cellulare in maniera creativa, i ragazzi hanno costruito una video-critica per ciascuna pellicola – spiega il regista Franco Jannuzzi – immaginando di doverla presentare, proprio come fanno i critici, a chi ancora non lo avesse ancora visto. Analizzandola quindi sotto ogni aspetto, apprezzato e meno apprezzato, realizzandone così una presentazione complessiva».

L’appuntamento con la premiazione di Horcynus EDU è in programma oggi, lunedì 29 maggio, alle 15.00, presso la Fondazione Horcynus Orca, a Capo Peloro. All’incontro interverranno: Marco Morano, Federico Vitella, Iris Martin Peralta e Federico Sartori (Cinema spagnolo y latinoamericano), Erfan Rashid (Mare di cinema arabo), Paolo Benvenuti e Adriano Aprà (Fuorinorma), Francesco Torre, Cineteca dello Stretto, Davide Scimone (Messina Film Commission), Marco Dentici, Gianluca Dentici, Salviano Miceli, Gioia Sgarlata, Figec e Odg.

