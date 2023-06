Messina, Filarmonica Laudamo: il concerto gratuito di Francesco Buzzurro

Definito da Ennio Morricone «tra i più grandi al mondo perché capace di far fruire a tutti la musica colta», Francesco Buzzurro sarà ospite della Filarmonica Laudamo di Messina per un concerto gratuito alla Sala Laudamo.

Il chitarrista siciliano, di fama internazionale, presenterà al pubblico “Un’orchestra a 6 corde”: un viaggio musicale ricco di colori e diverso per atmosfere. L’appuntamento, in programma mercoledì 28 giugno alle 21.00, fa parte del Sicilia Jazz Festival on tour ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Messina e il Teatro Vittorio Emanuele.

Il concerto sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti, per prenotare scrivere a: prenotazioniflaudamo@libero.it.

I prossimi concerti della Filarmonica Laudamo

Conclusa la 102esima stagione concertistica, la Filarmonica Laudamo ha organizzato una mini rassegna musicale per l’estate 2023; il prossimo appuntamento è il 9 luglio, alle 20.30, a Villa Pulejo per la rassegna “Musica con vista” con il Trio Quodlibet, con Vittorio Sebeglia al violino, Virginia Luca alla viola, Fabio Fausone al violoncello.

A questo link tutto il programma dei concerti.

(2)