Al Parco Jalari l’estate continua con “Espressivamente”: l’appuntamento

Tra gli appuntamenti dell’estate 2023 non poteva mancare “Espressivamente“: rassegna multidisciplinare che si svolge al Parco Museo Jalari di Barcellona, in provincia di Messina.

Da 16 anni il Festival accoglie numerosi artisti provenienti da diverse parti del mondo, che raccontano l’attuale attraverso forme espressive diverse: dalle arti circensi, alla musica popolare; dalla danza contemporanea al teatro di strada.

«”EspressivaMente” – scrive l’Associazione Culturale Etnografica Ambientale Jalari che cura l’iniziativa – è un festival unico nel suo genere in Europa, incentrato sull’Arte a 360°, in cui le arti si fondono, dando vita a uno spettacolo totale».

Al Parco Jalari torna “Espressivamente”

Durante la giornata sarà possibile visitare il museo a cielo aperto, con le sculture e le architetture in pietra, scolpite e realizzate da Mariano e Salvatore Pietrini, e le 40 botteghe etnografiche che raccontano il lavoro artigianale dei maestri siciliani.

Per quanto riguarda, invece, il programma delle performance, tra le altre ci saranno: un laboratorio di percussioni corporee curato da Mario Taviano, dedicato ai più piccoli; lo spettacolo di arti circensi dal titolo “Lumiè” di e con Francesco Mirabile; la musica dei Pacha Kama che propongono sonorità sud americane, con strumenti tipici come il cajon e il djembe; sette artisti in mostra tra cui: Cecilia Coletta che presenta “Donna e Natura”; Rosa Stramandino con “Nuovi Mondi”; Dalila De Luca con “Light Souls”.

L’appuntamento con “Espressivamente” è per domenica 20 agosto, dalle 20.00 al Parco Museo Jalari di Barcellona.

A questo link il programma completo.

