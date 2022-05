Messina. È tempo di jazz alla Sala Laudamo con Paolo Jannacci in concerto

Una serata dedicata al jazz e alla musica italiana alla Sala Laudamo: oggi, martedì 31 maggio, alle 21.00 Paolo Jannacci sarà in concerto a Messina. Il talentuoso musicista italiano, in duo con l’ex 883 Daniele Moretto (fiati), si esibirà in brani come “Who can I turn to” di Leslie Bricusse, “Insensatez” di Jobim e “O que serà” di Chico Buarque, ma anche i brani originali di Jannacci come per esempio “Allegra” e “Chiara’s Tune”. Infine, un omaggio al padre Enzo con l’interpretazione di “Vincenzina” e “Vengo anch’io no tu no”.

Jannacci, 50 anni il prossimo settembre, è musicista professionista dal 1988. In passato ha collaborato con Dario Fo, Paolo Conte, Chico Buarque, Ornella Vanoni, Claudio Busi, Massimo Ranieri e J-Ax, lavorando anche per teatro, cinema e pubblicità, con partecipazioni al “Maurizio Costanzo Show”, “Che tempo che fa” e “Zelig”, di cui è stato direttore musicale e pianista per tre stagioni dal 2010 al 2012.

In gara al Festival di Sanremo 2020 con la canzone “Voglio parlarti adesso”, si è inoltre aggiudicato per quattro volte la targa Tenco: nel 2002 (miglior canzone italiana “Lettera da lontano”), 2004 (miglior canzone italiana “L’uomo a metà”), 2005 (migliore album “Milano 3-6-2005”) e 2020 (“Canterò” album-migliore opera prima).

Ad accompagnare Jannacci sarà il trombettista e compositore milanese Daniele Moretto, in passato membro del gruppo 883. La prima collaborazione con Jannacci risale addirittura al 1998, con il padre Enzo, mentre le prime colonne sonore e i primi concerti insieme a Paolo sono iniziati nel 2007.

Il prossimo appuntamento con il jazz alla Sala Laudamo sarà mercoledì 1 giugno 2022 con Danilo Rea, sempre alle 21:00.

(11)