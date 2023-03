Messina, è arrivato il nuovo libro di Eliana Camaioni

La messinese Eliana Camaioni esce con un nuovo libro “Portami con te” (Algra Editore); si tratta di uno “young adult”, prequel di “Nessun Dorma” uscito meno di un anno fa sempre per la stessa casa editrice. Ambientato a Messina negli anni ’90, fra i suoi luoghi e le sue leggende, fra palazzi nobiliari e bus affollati, il romanzo della Camaioni racconta le vicende di Alianna Braschi e Marco Stagnoli.

«Durante una gita scolastica al Museo, – si legge nella nota editoriale –, Alianna Braschi, studentessa all’ultimo anno di liceo classico, conosce Marco Stagnoli, fascinoso compagno di quinta B. Inciampando sulla moquette della Carrozza Senatoria, sulla quale Alianna era salita di nascosto, verranno fuori le tracce di un antico restauro fatto con colla e fogli di un giornale russo che attirerà l’attenzione di Marco.

In caratteri cirillici si racconta di un manoscritto antico, strappato in due e conteso da altrettanti studiosi, cento anni prima. Un documento che, se ricomposto, svelerebbe proprietà rivoluzionarie del legame dell’acqua e spiegherebbe il segreto dei segreti: ciò che sta alla base dell’innamoramento. Marco conosce bene quella leggenda e trovare la metà perduta del documento diviene la sua missione, nella quale coinvolge Alianna».

Il nuovo libro di Eliana Camaioni

Eliana Camaioni, classe 1973, critico letterario e blogger. Dottore di ricerca in Filologia, ex docente di Latino e Greco, studiosa di misteri delle civiltà antiche. Ha pubblicato “Di verità non dette” (2007), “Il legame dell’acqua” (2008), “L’amoretiepido” (2014), “Nessun Dorma” (2022).

Ha vinto nel 2012 il Premio Terremoti di Carta col racconto “Senza paracadute” e nel 2015 il Premio Osservatorio Città di Bari con la sceneggiatura teatrale “Caffè macchiato”. Trascorre buona parte del suo tempo fra studi di sciamanesimo e la campagna che le è cara, nella città dello Stretto in cui è nata.

(La copertina del libro è stata realizzata da Lelio Bonaccorso)

