Messina, domenica in musica con i concerti della Filarmonica Laudamo

Nuovo appuntamento in musica con i concerti della Filarmonica Laudamo Messina che domenica 19 febbraio, alle 18, ospita sul palco del Palacultura: Natalie Clein, violoncellista inglese, primo premio alla Eurovision Competition e Premio “BBC Young Musician of the Year”. L’artista presenterà al pubblico composizioni di Bach, Kurtág, Dallapiccola e Tavener.

Da Gramophone, rivista inglese specializzata in classica e jazz, è stata definita: «interprete in grado di produrre una impressionante varietà di colori e di restituire la più ampia varietà di stili espressivi». La Clein ha interpretato in prima mondiale “Flood of Beauty” di John Tavener al BarbicanCentre con la Britten Sinfonia. Collabora regolarmente con Martha Argerich, Håvard Gimse, Anthony Marwood, Lars Vogt e Isabelle Faust.

I prossimi concerti della Filarmonica Laudamo:

giovedì 23 febbraio 2023, alle 19.00, al Palacultura per la serie AccordiAcorde: “Filippo Bonaccorso Enigmatica Quintet” con Filippo Bonaccorso alla batteria, Maria Merlino al sax alto e baritono, Giovanni Randazzo al sax tenore e soprano, Sergio Silipigni alla chitarra, Domenico Mazza al basso elettrico. Musiche di Filippo Bonaccorso;

domenica 26 febbraio, alle 18.00, al Palacultura: Paolo Carlini al fagotto e Fabrizio Datteri al pianoforte. Musiche di Rossini, Donizetti, Verdi, Bacalov, Castelnuovo Tedesco, Morricone, Fabrizio, Betta.

