Dalle letture ad alta voce alla scrittura autobiografica: gli incontri di “Pagine in scena”

Sono diversi gli appuntamenti da segnare in agenda per questo ottobre; appuntamenti che rientrano nel progetto “Pagine in scena” di Lunaria, cooperativa di Messina vincitrice del bando nazionale “Ad Alta Voce 2021” finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell). L’obiettivo del progetto, che proseguirà fino a febbraio 2024, è quello di promuovere la lettura ad alta voce, attraverso reading teatrali, incontri di formazione e laboratori.

Per questo mese sono in programma incontri di formazione con Mariapia Rizzo che si occuperà di «Lettura ad alta voce come atto vitale, quasi una danza. Il ritmo, le sfumature, le pause, i cambi di registro contribuiscono a svelare i segreti che il testo nasconde tra le righe»; e Daniela Orlando che propone un laboratorio di scrittura autobiografica: «La lettura permette di immedesimarsi in realtà diverse, anche insolite: leggere in modo consapevole e ad alta voce, aiuta a comprendere meglio il testo e interiorizzarne i contenuti. La scrittura è un potente mezzo per conoscere se stessi. La sinergia di questi due elementi favorisce la riflessione, la considerazione di nuove prospettive e la consapevolezza di sé». E poi spazio ai piccolissimi con un appuntamento in Biblioteca, curato dalle lettrici volontarie di Nati per Leggere di Messina.

Ecco gli appuntamenti di “Pagine in scena” in programma a Messina per il mese di ottobre:

, dalle 16.30 alle 18.30, ai : Parole in azione, laboratorio a cura di Mariapia Rizzo (rivolto ai giovani tra i 17 e i 30 anni); giovedì 12 ottobre , alle 17.00, alla Biblioteca Comunale “ Tommaso Cannizzaro ” (primo piano Palacultura): Volta le pagine, letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni, a cura delle lettrici volontarie di Nati per Leggere Messina. Ingresso gratuito, necessaria la prenotazione a questo link);

, dalle 10.30 alle 12.30, ai : Parole in azione, laboratorio a cura di Mariapia Rizzo (rivolto ai giovani tra i 17 e i 30 anni); venerdì 27 e lunedì 30 ottobre, alle 18.00, presso Lunaria in via S. Agostino 24: laboratorio di scrittura autobiografica, a cura di Daniela Orlando. Ciclo unico di incontri rivolti ad adulti. Il laboratorio è gratuito ma è necessaria la prenotazione a questo link. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero: 329 6826210.

