Messina. Dal 28 settembre ai Magazzini del Sale tornano i laboratori teatrali

Si scaldano le voci, si scelgono i copioni e ci si mette alla prova: dal 28 settembre tornano i laboratori teatrali ai Magazzini del Sale, il teatro indipendente più longevo di Messina. (Quest’anno il teatro di via Del Santo compie 20 anni di attività).

I Magazzini del Sale tornano con quattro laboratori teatrali, quattro nuove proposte dedicate a ragazzi e bambini. Come sempre spazio anche alla Masterclass – dedicata ad attori professionisti – condotta da Domenico Cucinotta e Mariapia Rizzo, direttori artistici del teatro.

A lavoro anche per la nuova stagione teatrale, ancora top secret calendario e data di inizio. «Apprendere l’arte scenica non è dissimile dall’imparare a suonare uno strumento musicale, con la differenza che in teatro lo strumento siamo noi stessi».

Apprendere l’arte della scena – i laboratori teatrali dei Magazzini del Sale

Insieme a Mariapia Rizzo e Domenico Cucinotta, il corpo docenti è composto da Stefania Pecora, Orazio Berenato, Elvira Ghirlanda e Gabriella Cacia.

«Apprendere l’arte scenica – scrive Mariapia Rizzo – non è dissimile dall’imparare a suonare uno strumento musicale, con la differenza che in teatro lo strumento siamo noi stessi: il nostro corpo.

Chi studia teatro impara a muoversi in un paesaggio che non conosce, ben forniti di pazienza e curiosità. Il paesaggio dell’arte dello stare in scena è fatto di gioco e voglia di mettersi in gioco, di sfide e di scoperte: a volte grandi come il conoscersi.

Nel nostro insegnamento non si smette di rendere il corpo pronto e adatto all’azione scenica. Ecco perché proponiamo di imparare nuovamente a respirare, parlare, camminare, stare fermi. Ascoltare».

I 4 laboratori teatrali dei Magazzini del Sale, da settembre 2020 a giugno 2021:

L’Arte della Scena: laboratorio per chi si accosta da poco (o da mai) al teatro; Prima Scena: dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni; Laboratorio per Bambini: dai 7 ai 12 anni; Masterclass: per attori professionisti e allievi attori con esperienza formativa.

In programma anche degli incontri sulla danza e sul teatro danza con Roberta Ricci, danzatrice e coreografa messinese che al momento vive e lavora a Berlino.

Come e quando prenotare una lezione di prova

È possibile prenotare una lezione di prova del primo laboratorio in programma – 28 settembre dalle 18 alle 21 – (L’Arte della Scena) al 339 5035152 o su facebook.

I laboratori e le lezioni di prova si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie attualmente vigenti per contenimento Covid-19.

(9)