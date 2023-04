Messina, alla libreria Colapesce la stand up comedy di Vincenzo Comunale

Alla libreria Colapesce di Messina proseguono gli esperimenti dedicati alla stand up comedy: tocca a Vincenzo Comunale con il suo “Definitivo3”; lo spettacolo è organizzato da The Comedy Show, Let’s Comedy e Rocketta. Originario di Napoli, Vincenzo Comunale è tra i comici più giovani d’Italia; ha partecipato a “Zelig”, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, su Amazon Prime e RaiPlay è possibile rivedere un suo special comico.

«Con i suoi monologhi – si legge nella nota –, Comunale spesso ribalta la realtà, evidenziandone le contraddizioni e proponendo punti di vista alternativi e sempre originali. Lo spettatore è costantemente coinvolto, non per essere preso in giro, ma per essere parte attiva dello show. Se vuole parlare di Napoli, evita i luoghi comuni; se vuole parlare della sua generazione, evita discorsi retorici; se vuole parlare di cose che non conosce, evita».

L’appuntamento con la stand up comedy di Vincenzo Comunale è alla libreria Colapesce giovedì 20 aprile alle 20.00. Ingresso gratuito.

(Foto © Vincenzo Noletto)

