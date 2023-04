Messina, alla FORO G gallery l’inaugurazione della mostra “Generazione A”

Si riaprono le porte della FORO G gallery di Messina per “Generazione A”: mostra che accoglie le opere di Ilaria Rosselli Del Turco e Chiara Smedile, vincitrici della call “Segnalibro d’artista” che si tenuta a dicembre 2022. Curata da Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera, l’esposizione mette insieme due artiste che non si sono mai conosciute.

«Appartenenti a differenti generazioni, – si legge nella nota –, Ilaria Rosselli Del Turco e Chiara Smedile hanno personalità diverse con altrettanto differenti approcci e linguaggi. Due artiste le cui produzioni sono intrecciate in sottili trame, tra oggetti di uso comune e fotografie d’archivio; due viaggiatrici cui se ne accompagna una terza che le tiene per mano, una bellissima titanide, un archetipo potente: Mnemosine. Il filo conduttore della mostra è quello della memoria, elemento comune della ricerca di entrambe, intesa come guscio accogliente che preserva i valori fondamentali della vita individuale e collettiva, una funzione che si assolve con tutto l’essere.

Possiamo raggruppare i lavori delle due artiste in questa macroarea ma, volendoli intelligere, potremmo individuare il leitmotiv di Ilaria Rosselli del Turco nel ricordo, nella memoria quello di Chiara Smedile. La prima artista, genovese di origini ma vivente a Londra, presenta una serie di mezzetinte in cui si dispiegano piccoli oggetti di uso comune; la seconda, comasca, un archivio fotografico della Messina bombardata durante la seconda Guerra mondiale in cui il filo ricuce e ricrea i frammenti di pietre e di intonaci».

Il vernissage di “Generazione A” è sabato 15 aprile, alle 18.00. La mostra sarà visitabile fino a sabato 29 aprile.

(2)