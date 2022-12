Messina, Alberto Urso ospite d’onore del concerto di Capodanno del Teatro Vittorio Emanuele

Mancano ormai pochi giorni al concerto di Capodanno organizzato dall’Ente Teatro di Messina domenica 1 gennaio 2023 alle ore 19:00. Le musiche quest’anno saranno quelle di Strauss, Capurro, Puccini, Di Capua, Capurro e Mazzucchi, mentre a dirigere l’orchestra del Teatro Vittorio Emanuele ci sarà il viennese Matthias Fletzberger, specialista del romanticismo tedesco di ritorno in riva allo Stretto dopo lo spettacolo del 23 dicembre 2021 e del concerto wagneriano del 2022. Ma il nome più altisonante è senza dubbio quello del giovane cantante messinese Alberto Urso, scelto come special Guest per la serata del primo dell’anno.

Urso, 25 anni compiuti a luglio scorso, proporrà celebri arie e brani da tenore. Cantante, tenore, polistrumentista, compositore, musicista, il vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2019 si è formato al conservatorio di Messina, dove ha conseguito la licenza in Teoria e Solfeggio con il massimo dei voti, per poi proseguire con la laurea magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera.

Nel 2020, il tenore peloritano ha calcato il palco dell’Ariston, partecipando come “Big” al Festival di Sanremo con il brano Il sole ad est, che gli è valsa la quattordicesima posizione nella classifica finale. Nel 2021 ha pubblicato il singolo “Amarsi”, mentre di recente ha annunciato di essere entrato a far parte del gruppo internazionale “The Tenors”, che lo porterà in giro per il mondo.

Di seguito il programma del concerto di Capodanno al Teatro Vittorio Emanuele di Messina:

Johann Strauss Ouverture “Il pipistrello”;

Johan Strauss Valzer dell’Imperatore, op. 437;

Johan Strauss Polka del chiacchiericcio, Polka veloce op. 214;

Richard Strauss Suite e sequenza di valzer dall’opera “Der Rosenkavalier”;

Johan Strauss Voci della primavera, valzer op.;

Capurro-Di Capua-Mazzucchi O sole mio;

Johann Strauss Sangue viennese, valzer tradizionale Granada;

Johann Strauss Un Ballo in Maschera, Quadrille op.;

Giacomo Puccini Nessun dorma.

