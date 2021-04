Messina, al via gli appuntamenti de “Il Maggio dei Libri”: il programma

Da oggi – venerdì 23 aprile – anche a Messina partono gli appuntamenti de “Il Maggio dei Libri”, campagna nazionale dedicata alla lettura, istituita nel 2011 sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

Per l’edizione 2021, a cui la Città di Messina ha aderito con un calendario coordinato dall’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, gli incontri si svolgeranno, per la maggior parte, online causa emergenza sanitaria Covid 19. Ad aderire a “Il Maggio dei Libri” messinese saranno: la Biblioteca regionale, scuole cittadine, associazioni di settore, librerie e case editrici.

Tra gli appuntamenti; “Book-Trekking”, passeggiata naturalistica con “sosta lettura” a cura di Intervolumina e il laboratorio per piccoli “Una giostra di libri” con i volontari di Nati per leggere.

L’undicesima edizione dedicata a Dante

Oggi, in tutta Italia, viene inaugurata l’undicesima edizione de “Il Maggio dei Libri” dedicato a “L’amor”, per il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri. Anche quest’anno, l’obiettivo è di sottolineare il valore sociale dei libri come elemento chiave per la crescita personale, culturale e civile.

«Seguendo le indicazioni del Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) – ha detto l’assessore Caruso – abbiamo cercato di realizzare un programma che coinvolgesse associazioni, istituti comprensivi, biblioteche, librerie e case editrici, utilizzando le loro idee e proposte, consigliando il tema di quest’anno».

Il calendario di Messina per “Il Maggio dei Libri”

Le iniziative si svolgeranno da venerdì 23 aprile a lunedì 31 maggio. Il programma completo:

23 aprile : “La rosa di Giulietta”, a cura di Nancy Antonazzo. Diretta sulla pagina facebook dell’Associazione Terremoti di Carta.

25 aprile : "Liberiamo i libri", booksharing cittadino. Chiunque potrà lasciare un libro su una panchina, una bibliocabina o qualsiasi luogo della città aderendo al sito internazionale Bookcrossing Italy.

27 aprile e 18 maggio : "I libri proibiti", la Biblioteca dei Cappuccini di Messina, in collaborazione con l'Associazione Intervolumina si confronta su "Il professor Unrat" e "La Metamorfosi"

3 maggio : "Viaggio nei luoghi del Poema dantesco", a cura della Biblioteca Cappuccini di Messina.

6 maggio : "Ripartenza ecologica dopo la pandemia", diretta streaming con la lettura de "La quercia di Bruegel" di Alessandro Zaccuri e "Il pioppo del Sempione" di Giuseppe Lupo di Aboca edizioni, a cura della Libreria Colapesce.

10 e 24 maggio : "Pillole letterarie", consigli di lettura di genere fantasy, a cura di Daniele Di Stefano, psicologo e appassionato di letteratura fantasy. Diretta streaming sulla pagina fb della Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro.

11 maggio : "Tra cielo e terra – il Presepio dei Maroli", presentazione del volume di Padre De Francesco. L'evento si svolgerà in presenza presso la Chiesa di Grotte nel rispetto della normativa vigente in materia di covid 19.

13 maggio : "Amore senza alcuna differenza di identità, razza genere", la tematica sarà affrontata attraverso conversazione con gli autori e la presentazione dei libri della casa editrice Asterisco edizioni "Il corpo del testo" di Laura Fontanella e "Le domonaute" di Clara Gargano. A cura della Libreria Colapesce.

13 maggio : "Laboratorio di lettura", riservato alle classi dell'Infanzia organizzato dall'I.C. Pascoli-Crispi. L'incontro si svolgerà in presenza nel cortile della scuola nel rispetto della normativa vigente in materia di Covid 19.

13 maggio : "Una giostra di libri", laboratorio di lettura e musica a cura dei volontari Nati per leggere da svolgersi negli spazi della Biblioteca Comunale di Messina.

14 maggio : "Sognare il sogno impossibile", lo scrittore Rosario Esposito La Rossa dialogherà con Federico Alagna e Giordana Restifo, in diretta facebook sulla pagina dell'Associazione Intervolumina.

15 maggio : "Messina porta d'amor", passeggiata culturale a cura dell'Associazione Terremoti di Carta da svolgersi in presenza a Forte San Jachiddu.

15 maggio : "Duecento giorni di tempesta", presentazione del libro di Simona Moraci. A cura della casa editrice Marlin, presso la Libreria Feltrinelli Point di Messina. Dialogheranno con l'autrice, il giornalista Marco Olivieri e Milena Romeo. Interventi di Stefano Cutrupi.

16 e 21 maggio : "Passeggiata social" a cura dell'Associazione Terremoti di Carta.

16 e 21 maggio : Intervista a Maria Tiziana Sidoti, a cura dell'associazione Enjoy Sicily.

17 maggio : "Le stagioni dei pensieri" reading del libro di Maria Tiziana Sindoni. L'evento si svolgerà all'aperto e in presenza presso l'area del laghetto della villa Mazzini nel rispetto della vigente normativa.

19 maggio : "Talmente diversi" presentazione del libro di Ester Isaja. L'evento si svolgerà al Palacultura ed è organizzato dalla FIDAPA BPW Sez. Messina Capo Peloro.

20 maggio : "Come ripartire dopo la pandemia", a cura della Libreria Colapesce.

21 maggio : "La scuola di Metamorfosi, la letteratura italiana come provocazione", presentazione del libro di A. Scuderi. L'evento è organizzato dalla Libreria Colapesce e si svolgerà in presenza nel rispetto della normativa vigente in materia di Covid.

23 maggio : "Book-Trekking", passeggiata naturalistica con "sosta di lettura". Partendo dal Parco ecologico San Jachiddu il gruppo di partecipanti attraverserà la macchia mediterranea tipica dei peloritani e raggiungerà il boschetto di querce da sughero. Rientrati al Parco i partecipanti si fermeranno per la pausa pranzo per dedicarsi a letture ispirate alla natura e al creato. L'incontro si svolgerà in presenza su prenotazione nel rispetto della normativa vigente in materia di Covid 19. Info e prenotazioni entro il 20 maggio a info@intervolumina.it

27 maggio : "Dante profeta di speranza", presentazione della lettera apostolica del Santo Padre Francesco presso l'auditorium della Biblioteca dei Cappuccini di Messina.

29 maggio : "Una giornata con", maratona letteraria a cura della Biblioteca dei Cappuccini e Nati per Leggere.

dal 20 al 30 maggio : mostra documentaria a cura del Cedav.

dal 6 al 28 maggio: "Crescere lettori" a cura delle scuola Boer-Verona Trento.

