Messina, al Retronouveau arriva il jazz di Hakan Başar

Sta girando i principali jazz club italiani e tra poco farà tappa al Retronouveau di Messina; stiamo parlando di Hakan Başar, originario di Instabul, che con il pianforte attraversa il mondo. Sul palco di via Croce Rossa 33 sarà con Ruben Bellavia alla batteria e Paolo Benedettini al contrabbasso.

Hakan Başar è un enfant prodige per la consapevolezza del suono e per lo stato d’animo con i quali si approccia allo strumento nonostante la giovanissima età; classe 2004, il musicista turco ha iniziato a suonare da piccolissimo, esibendosi per la prima volta a 10 anni durante la 5a edizione del Pera Music Festival. “On Top Of The Roof” è il suo album di debutto seguito da “Hub Art” con Will Kennedy e Jimmy Haslip.

Ha collaborato con Ron Carter, Russell Malone, Eddie Gomez, Donald Vega, Chick Corea, Jimmy Haslip, Will Kennedy, Martin Hummel. Proprio Hummel ha detto di lui: «Hakan è un artista davvero dotato e una persona molto speciale. Lo amiamo». L’appuntamento è per giovedì 16 febbraio, alle 20.30, al Retronouveau. A questo link per i biglietti.

(7)