Messina, al Museo Regionale una mostra sulle orme di Caravaggio

Si intitola “Seguendo Caravaggio” ed è il nuovo allestimento del Museo Regionale di Messina: la mostra verrà inaugurata venerdì 28 luglio. Ancora pochissime le notizie trapelate sull’esposizione che racconterà gli artisti che hanno seguito le orme di Caravaggio con «maniera vigorosa e tinta»; scrive il MuMe.

«L’allestimento – si continua a leggere – mette insieme numerose opere provenienti dal ricco patrimonio di musei e chiese della Sicilia, a testimonianza del movimento caravaggesco e post caravaggesco presente sul nostro territorio». La mostra sarà visitabile fino al 14 ottobre 2023, da martedì a sabato dalle 09.30 alle 15.00 e dalle 16 alle 21.00. Domenica dalle 16 alle 21.00.

Il Museo di Messina racconta (le orme di) Caravaggio

Tra gli artisti più affascinanti del nostro Paese, Caravaggio ha saputo catturare il mistero dell’umano attraverso luci e ombre che trafiggono le sue pitture. «Tecnica assolutamente innovativa per l’epoca. Per ottenere questo effetto – scrive il MuMe –, l’artista collocava con attenzione le lampade e le candele nello studi dove posavano i modelli, come un moderno direttore della fotografia. Convinto, affermava che “quando non c’è energia, non c’è colore, non c’è vita”».

Il Museo Regionale di Messina custodisce due capolavori: la Resurrezione di Lazzaro e l’Adorazione dei pastori, destinata all’altare maggiore della chiesa di S. Maria la Concezione dei padri cappuccini, ed eseguita nel periodo del soggiorno messinese del pittore fra la ne del 1608 e l’estate del 1609.

Adesso in questo nuovo allestimento realizzato dal MuMe, sarà possibile scoprire gli artisti che nel corso degli anni si sono rifatti alla corrente cosiddetta del “caravaggismo”, influenzati quindi dall’uso della luce e dai forti contrasti che rendono le opere vitali.

