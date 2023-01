Messina, al Circolo ARCI si presenta il romanzo d’esordio di Giorgio Donato

Si intitola “Oneiros – Un nuovo viaggio” ed è il romanzo d’esordio di Giorgio Donato, originario di Messina, pubblicato grazie una raccolta fondi partita a dicembre 2021 da Bookabook a ottobre 2022. Il libro, dalle atmosfere fantasy, si sviluppa su due piani temporali diversi; da un parte c’è la storia di Tiberio allievo di un’accademia, che si troverà coinvolto in un omicidio; dall’altra quella di Cori che abbandona per la prima volta l’isola in cui ha sempre vissuto alla ricerca del nonno.

«I due protagonisti del racconto – si legge nella nota – sono essenzialmente all’oscuro delle grandi vicende del mondo, ma i loro effetti ricadranno inesorabilmente sul destino che li attende». La presentazione è in programma giovedì 5 gennaio 2023, alle 17.30, al Circolo ARCI di Messina, in via Consolare Pompea 189.

La copertina è di Lelio Bonaccorso.

