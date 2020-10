Messina, l’Accademia Filarmonica e l’Associazione Bellini recuperano i concerti bloccati dal covid

Non si tratta della nuova stagione concertistica dell’Accademia Filarmonica e Associazione Musicale Vincenzo Bellini di Messina. Bensì dei concerti di recupero sospesi causa emergenza sanitaria. La nuova stagione musicale partirà a gennaio 2021.

I due Enti messinesi – che già da tempo propongono un cartellone di appuntamenti condiviso – hanno in programma, infatti, 10 concerti di recupero della stagione 2019/2020 sospesa lo scorso marzo.

«La ripresa delle attività musicali – si legge nella nota – rappresenta un forte segnale di speranza dopo il lockdown in un periodo che ancora sembra avere tante incertezze. I dubbi e le perplessità, ma anche la volontà di voler recuperare i concerti sospesi nella scorsa stagione hanno spinto gli Enti a rimandare l’avvio della nuova stagione concertistica al gennaio 2021, confidando in un miglioramento della situazione generale e nella vicinanza e nell’affetto del pubblico messinese sempre attento e presente ai concerti».

Primo appuntamento sabato 24 al Palacultura – con doppio turno, alle 17.30 e alle 20.00 – con Progetto Beethoveen con Bruno Canino e Antonio Ballista (in foto).

I concerti dell’Accademia Filarmonica e Associazione Bellini a Messina

In programma – da ottobre a dicembre – 10 concerti per recuperare la stagione sospesa a marzo. Gli appuntamenti rispetteranno le norme vigenti per evitare il contagio da coronavirus.

A causa del limite stabilito in 200 posti per gli spettacoli al chiuso, al Palacultura si svolgeranno in

doppia turnazione:

il primo turno alle ore 17.30,

il secondo alle ore 20.00.

La prenotazione dei posti e della turnazione preferita, riservata agli abbonati della scorsa stagione, avrà validità per tutti gli eventi in programma, è già in corso e può essere effettuata presso la Ricevitoria-Biglietteria Box Office – Bossa di via Tommaso Cannizzaro, 132.

Progetto Beethoven

Sabato 24 ottobre il primo spettacolo al Palacultura per il “Progetto Beethoven” con il duo formato dai celebri pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista. A seguire, il 30 ottobre il primo dei concerti che invece avranno luogo alla sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele e per i quali non è prevista doppia turnazione, con il duo Francesca Morabito (soprano) e Domenica Mastronardo (pianoforte), con musiche di Puccini, Morricone, Arditi e De Curtis.

Il programma completo

Il programma in PDF è scaribile qui.

(5)