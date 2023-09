Messina, a Villa Pulejo il concerto del Duo Improprium: l’appuntamento

In attesa di scoprire il programma della 103esima stagione concertistica, la Filarmonica Laudamo di Messina organizza un nuovo appuntamento musicale a Villa Pulejo: il concerto del Duo Improprium, composto da Domenico Testaì al flauto e Maurizio Burzilla alla fisarmonica.

Per i musicisti sarà l’occasione di presentare “Incontro”, disco d’esordio, uscito a maggio 2023 e prodotto dall’etichetta Dodicilune. «Il progetto discografico – si legge nella nota – nasce dalla collaborazione tra il flautista Domenico Testaì e il fisarmonicista Maurizio Burzillà, musicisti siciliani provenienti da esperienze diverse, ma legati da una decennale amicizia e da tanta voglia di sperimentare nuovi campi e cimentarsi in spazi inediti.

L’idea del cd sboccia infatti da un connubio di vari generi e timbri che si innestano su stilemi già esistenti. Tango, tarantella, fuga, samba: i brani hanno costruzioni riconoscibili ma con strutture di base cambiate e riviste per una formazione inusuale, come flauto e fisarmonica, certamente difficile da gestire per le timbriche, ma affascinante e molto stimolante».

Il concerto del Duo Improprium

«Alle sette composizioni originali firmate da Burzillà – continua la nota – si affianca la celebre “Luiza” di Antonio Carlos Jobim. Il disco si apre con la struttura tripartita di “Tango for Cinzia” (un tango melodico iniziale, un’improvvisazione scritta e una coda finale molto ritmica). A seguire “La Suite n.1”, un omaggio al compositore Claude Bolling (scritto originariamente per flauto, fisarmonica, archi e percussioni), la già citata “Luiza”, la tarantella “Improprium” e “Allegretto fugato”, una fuga in re minore, poi ripetuta in mi minore con una parte centrale che ha uno sviluppo funky, per poi concludersi con una milonga. In chiusura “Badambò”, una samba dal titolo onomatopeico con un avvio espositivo, due improvvisazioni scritte e una lunga coda che sviluppa tutti i temi finali».

Il concerto del Duo Improprium è in programma venerdì 29 settembre, alle 19.00, a Villa Pulejo. Per prenotare è possibile contattare il numero: 339 4674324 da lunedì a venerdì ore 9:00 – 13:00 o via mail prenotazioniflaudamo@libero.it.

