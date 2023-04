Messina, a Villa Cianciafara la presentazione di “Il pranzo”

Si intitola “Il pranzo” ed è il nuovo romanzo di Giuseppe Amedeo Mallandrino Cianciafara che verrà presentato a Villa Cianciafara, dimora storica di Messina. Il libro, uscito a febbraio 2023 per Edas, racconta di un pranzo speciale. «Non un pranzo ordinario, – si legge nella nota editoriale –, come tanti altri, ma un pranzo speciale con un ospite di Casa Reale, il Duca Amedeo D’Aosta. Una storia che Amedeo Mallandrino amabilmente ci racconta avvolgendoci nell’atmosfera del lusso raffinatissimo ed esagerato dell’aristocrazia siciliana negli anni del primo dopoguerra e, in particolare, di quel 24 aprile del 1924 alle nove di sera a Palazzo Cutò, in via Lincoln a Palermo».

Dialoga con l’autore Milena Romeo, letture a cura di Sabrina Sciabà e Gianni Di Giacomo, musiche di Luciano Allegra. Intervengono Michaela D’Alcontres e Mimma Vicidomini. Evento in collaborazione con l’Associazione Culturale ARB.

L’appuntamento a Villa Cianciafara è per oggi, martedì 11 aprile, alle 18.00.

