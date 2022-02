Messina, a San Valentino “Innamorati del Cinema”: l’iniziativa della Multisala Iris

In occasione del giorno di San Valentino (auguri!) la Multisala Iris di Messina partecipa a “Innamorati del Cinema”, un’iniziativa rivolta a tutti gli innamorati del grande schermo. «Un atto d’amore – si legge nella nota – rivolto agli spettatori, un invito a tornare a innamorarsi del cinema». Sono oltre 20 le sale cinematografiche che aderiscono al progetto che intende diminuire la distanza tra pubblico e grande schermo, una delle cose a cui abbiamo rinunciato durante l’emergenza sanitaria.

E quando si parla di cinema non possiamo non pensare alle moltissime scene viste sul grande schermo; dai cult italiani, come “Nuovo Cinema Paradiso“, a quelli americani come “Taxi Driver“: tutti (o quasi) dentro il video realizzato per “Innamorati del Cinema”; dal 14 febbraio sarà possibile partecipare a un gioco social. Esprimete tutto l’amore che avete nei confronti del grande schermo, attraverso: foto, video, parole, disegni o musica, utilizzando l’hashtag “innamorati del cinema” e taggando i profili social della Multisala Iris.

San Valentino al cinema

Di baci se ne danno tanti al cinema; in sala, ma anche sul grande schermo, e quante volte abbiamo sognato baci così romantici? La nostra top 5:

George Peppard e Audrey Hepburn in “ Colazione da Tiffany “, 1961

“, 1961 Claire Daines e Leonardo Di Caprio in “ Romeo + Giulietta “, 1996

“, 1996 “ Casablanca “, Humphrey Bogart bacia Ingrid Bergman, 1942

“, Humphrey Bogart bacia Ingrid Bergman, 1942 Julia Roberts e Richard Gere in “ Pretty Woman “, 1990

“, 1990 Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in “Titanic“, 1997

Innamorati del Cinema

