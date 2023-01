A Messina torna il cineforum della Multisala Iris: i film in programma

Il 2023 ricomincia al cinema: la Multisala Iris di Messina torna infatti con i film del cineforum. Ad aprire la rassegna sarà “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio, uscito a settembre 2022. Si racconta la storia di Aldo Braibanti, scrittore e drammaturgo, realmente esistito, che tra il 1964 e il 1968 fu coinvolto in un processo per plagio. Amelio, per la sua ultima opera, sceglie Luigi Lo Cascio nel ruolo del protagonista; l’attore palermitano è affiancato da Elio Germano e Leonardo Maltese, al suo esordio. Il film verrà proiettato al Multisala Iris il 26 gennaio alle 18 e alle 21.

Il cineforum del Multisala Iris di Messina

Quindici i film in programma per la nuova edizione del cineforum del Multisala Iris, che si concluderà il 4 maggio 2023 con “The Fabelmas” di Steven Spielberg che ripercorre i sogni (diventati realtà) della sua infanzia. Tutto il programma:

26 gennaio: “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio;

2 febbraio: “La notte del 12” di Dominik Moll, con Bastien Bouillon e Bouli Lanners;

9 febbraio: “Astolfo” di Gianni Di Gregorio, con Stefania Sandrelli;

16 febbraio: “Le buone stelle” di Hirokazu Kore-Eda, con Kang-ho Song e Doona Bae;

23 febbraio: “Dante” di Pupi Avati, con Alessandro Sperduti e Sergio Castellitto;

2 marzo: “Il piacere è tutto mio” di Sophie Hyde, con Emma Thompson e Daryl McCormack;

9 marzo: “Omicidio nel West End” di Tom George, con Sam Rockwell e Saoirse Ronan;

16 marzo: “Rumba Therapy” di Franck Dubosc, con Louna Espinosa;

23 marzo: “Maigret” di Patrice Leconte;

30 marzo: “Ninjababy” di Yngvild S Sve Flikke, con Kristine Kujath Thorp e Arthur Berning;

6 aprile: “Nido di vipere” di Yong-hoon Kim, con Do-yeon Jeon e Jung Woo-sung;

13 aprile: “Il corsetto dell’imperatrice” di Marie Kreutzer, con Vicky Krieps e Colin Morgan;

20 aprile: “La stranezza” di Roberto Andò, con Toni Servillo e Ficarra e Picone;

27 aprile: “La signora Harris va a Parigi” di Anthony Fabian, con Lesley Manville e Jason Isaacs;

4 maggio: “The Fabelmans” di Steven Spielberg, con Gabriel LaBelle e Michelle Williams.

Previsti spettacoli alle 18 e alle 21. A questo link per maggiori informazioni sugli abbonamenti.

