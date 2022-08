Messina, il 9 agosto la terza edizione della mostra d’arte “Vittoria” al Sunset di Mortelle

Altro giro, altra mostra a Messina. Martedì 9 agosto alle 19:00 alle ore 19:00 torna “Vittoria: Pomeriggio d’Arte”, la terza mostra d’arte contemporanea di Annalisa Rando e Francesca Vesto. Come nella puntata precedente, la location scelta è la stessa, il Sunset di Mortelle.

Lo stretto legame alla propria terra e al suo mare viene sottolineato dalla scelta della location in cui si svolgerà l’evento. Lo scopo dell’evento è quello di promuovere gli artisti emergenti del territorio messinese e non solo, infatti questa volta parteciperà anche il cantautore romano Escsonoio. Vittoria – Pomeriggio d’Arte tra gli obiettivi ha quello di includere artisti di tutte le età. Parteciperà all’evento infatti anche l’artista messinese Maria Rando, famosa in tutto il territorio per alcune sue sculture esposte in città.

«Non ci piace fare programmi, ma siamo fiduciose. Tempo al tempo, ma puntiamo sempre più in alto» ci avevano raccontato Rando e Vesto in un’intervista di un mese fa. «Intanto ci godiamo un pomeriggio in spiaggia circondati da cose nuove. Ci aspettiamo di vedere gli occhi dello spettatore brillare davanti all’arte in ogni sua forma e speriamo che possa sentirsi a proprio agio, com’è stato la prima volta».

Ecco i nomi degli artisti che parteciperanno alla mostra “Vittoria: Pomeriggio d’Arte” a Messina:

Annalaura Princiotto ;

; Annalisa Rando ;

; Asia Ruggeri ;

; Automa ;

; Babele ( Valerio Pettinato );

( ); Carmelo Samperi ;

; Come Ti Pare ;

; Escsonoio ;

; Enzo Isgrò ;

; Federica Filippello ;

; Fiamma Calarco ;

; Francesca Impollonia ;

; Francesco Ingemi ;

; Maria Rando ;

; Mario Caristi ;

; MarBri Illustration ( Martina Brigandì );

( ); raccontoRiccardo ;

; Sabrina La Bella ;

; Samantha Mangano ;

; Selene Pulejo ;

; Sembra ;

; Sofia Bernava ;

; Valentina Ragno (I Lignu Design).

