Marefestival Salina 2022, anticipazioni sulla XI edizione: a Paolo Conticini il Premio Troisi

Comincia a prendere forma l’XI edizione del Marefestival Salina, quest’anno con Paolo Conticini a inaugurare le tre giornate della kermesse dal 23 al 25 giugno 2022. L’attore toscano verrà insignito del Premio Troisi (in onore del famoso film “Il Postino”, girato sull’isola) e presenterà il suo libro biografico “Ho amato tutto” (Pacini editore, Elledibook edizioni), in cui Conticini ha raccontato la sua vita dall’infanzia al palcoscenico.

«Questo mestiere ti illude, specie quando sei giovanissimo e tenti di muovere i primi passi. Ti fa sperare continuamente in nuove possibilità, in nuove chance e tu ci credi, vai avanti, aspetti l’occasione della tua vita per sbarcare il lunario e intanto gli anni passano, il tempo è sempre meno e il rischio di fallire è enorme» scrive l’autore nel fare il resoconto della sua esistenza.

Durante la presentazione interverrà Lucia De Benedittis di Ellebook, mentre a dialogare con l’attore sarà il giornalista palermitano Giovanni Pontillo, con la conduzione tripartita tra i giornalisti Massimiliano Cavaleri, Marika Micalizzi e Nadia La Malfa. Tra le proiezioni cinematografiche, le interviste e gli incontri culturali, ci sarà spazio anche per Maria Grazia Cucinotta, “madrina” del Marefestival Salina, giunta alla sua undicesima partecipazione.

«Merito della manifestazione ormai consolidata da tempo che diventa un volano per l’economia locale – dicono gli organizzatori, Cavaleri (anche direttore artistico) e Patrizia Casale –, nel 2022 abbiamo anticipato di una settimana la kermesse anche per aiutare la partenza della stagione estiva, dopo le difficoltà delle Eolie nei periodi covid».

Il Marefestival Salina si svolge tra il Centro Congressi e la piazza Immacolata del Comune di Malfa ed è promosso dall’associazione culturale Prima Sicilia del segretario Francesco Cappello. In passato, sono stati premiati attori come Matt Dillon, Sergio Castellitto, Pupi Avati, Giovanni Veronesi, Edoardo Leo, Giorgio Pasotti, Massimo Dapporto, Pif, Alessandro Haber, Lino Banfi, Giorgio Tirabassi, Anna Galiena, Miriam Leone e Serena Autieri.

(4)