“Mamma Mia!”, il 4 e 5 gennaio il musical al Teatro Vittorio Emanuele di Messina

Una madre, una figlia, tre possibili padri: al Teatro Vittorio Emanuele di Messina arriva l’acclamato musical “Mamma Mia!”, visto da oltre 60 milioni di spettatori in più di 440 città, dal suo primo debutto a Londra nel 1999. L’appuntamento è doppio, il 4 e 5 gennaio 2023. Vediamo qualche dettaglio in più sulla trama, il cast e, naturalmente, le musiche.

Mamma Mia! Here we go again. Chi non l’ha cantata o ballata almeno una volta nella vita? È una delle più celebri canzoni degli Abba che fanno da colonna portante del musical, appunto, “Mamma Mia”. A portarlo a Messina in una versione leggermente diversa dall’originale inglese, con una nuova messa in scena ricca di sorprese sarà il regista Massimo Romeo Piparo, già autore degli adattamenti in italiano altri successi come Billy Elliot, Evita, Tutti Insieme Appassionatamente, Sette Spose per Sette Fratelli, My Fair Lady, The Full Monty, Hairspray, La Cage aux Folles-Il Vizietto e Cenerentola.

Per chi non la conoscesse, questa è la trama di Mamma Mia: «Tra le bellezze di un’isoletta greca del Mar Mediterraneo, al ritmo travolgente della musica degli Abba, la giovane Sofia sta organizzando il suo matrimonio. Ma prima di vivere il suo sogno d’amore, fa di tutto per realizzare il suo più grande desiderio: essere accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto prima. Per questo chiama sull’isola i tre fidanzati storici di sua madre Donna, per scoprire chi di loro è l’uomo giusto».

Alla musica penserà l’Orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, mentre nel cast ci saranno, tra gli altri Clayton Norcross, interprete di Thorne nella soap Beautiful, Luca Ward, Sergio Muniz e Sabrina Marciano, nel ruolo di Donna Sheridan. Con loro sul palco un ricco cast di artisti, tra i più affermati del musical italiano.

Per quel che riguarda la scenografia, è previsto «un pontile sospeso su vera acqua di mare, con una barca ormeggiata e un vero bagnasciuga. A rendere tutto più reale – spiegano dal Teatro – ci penseranno poi gli oltre 9mila litri di acqua in scena, le pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu e cascate di bouganvillea, tanto che sembrerà davvero di trovarsi nelle atmosfere tipiche di una incantevole isoletta del Mediterraneo». Infine, al termine dello spettacolo, anche il pubblico potrà ballare sulle note in versione “disco”della colonna sonora del musical.

Tra i 24 brani del musical si ricordano Mamma Mia!, Dancing Queen, The winner takes it all e Super Trouper. L’appuntamento con il musical “Mamma Mia!” al Teatro Vittorio Emanuele di Messina è per mercoledì 4 gennaio 2023, alle ore 21.00 e giovedì 5 gennaio 2023, sempre alle ore 21.00. Biglietti a questo link.

