Al MuMe applausi per Luca Zingaretti (e non solo): il premio del CIRS Messina

La pioggia di ieri, domenica 2 luglio, non ha fermato i festeggiamenti conclusivi della 4ª edizione del Premio “Adolfo Celi“, promosso dal CIRS Messina, che ha visto sul palco del Museo Regionale anche Luca Zingaretti e Antonella Attili. L’attore romano, interprete del mitico commissario Montalbano, ha ricordato il suo legame speciale con la Sicilia grazie ai personaggi isolani che avuto la possibilità di mettere in scena nel corso della sua carriera.

«Con gli artisti intervenuti – ha detto la presidente del CIRS, Maria Celeste Celi – si è fin da subito creato un legame di amicizia perché abbiamo condiviso l’obiettivo di far qualcosa in favore della lotta alla discriminazione di genere e in generale alla violenza». L’intero ricavato dell’evento è devoluto al CIRS ed è destinato ai progetti di reinserimento lavorativo delle ospiti della casa famiglia.

Il Premio Adolfo Celi del CIRS Messina

Il CIRS Messina, infatti, si occupa di supportare i giovani che vivono situazioni di emarginazione sociale. Lo fa non solo attraverso le attività di formazione, ma anche con appuntamenti dedicati ai linguaggi artistici. Così, dopo il contest dedicato alle scuole, l’ente torna con il Premio “Adolfo Celi”: tre giorni, condotti da Marika Micalizzi e Christian Bisceglia, dedicati al cinema, ma anche alla televisione e alla musica, senza dimenticare l’impegno sociale.

A ricevere il Premio “Adolfo Celi” 2023 sono stati, tra gli altri: l’attrice Antonella Attili, per il suo forte impegno nel sociale in qualità di ambasciatrice per i diritti dei bambini; il fondatore di “Fiumara D’Arte” Antonio Presti per il lavoro che dedica all’arte e alla bellezza; Luca Zingaretti che nel corso della sua carriera ha indossato i panni di siciliani illustri come Paolo Borsellino e Don Pino Puglisi, e Francesca Reggiani per la sua capacità di far ridere e riflettere.

Tra le esibizioni anche quella della Libera Compagnia del Teatro per Sognare di d’Arteventi: percorso rieducativo rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di Messina.

(5)