Laboratori, quiz, libri e fumetti: il calendario degli eventi gratuiti alla Biblioteca di Messina

Al via gli eventi gratuiti alla Biblioteca Comunale “T. Cannizzaro” di Messina (Palacultura) che, tra laboratori, letture, giochi a quiz e di società, si concluderanno ad aprile 2024. Il programma è indirizzato a diverse fasce d’eta e comprende anche un gruppo di lettura. Vediamo il calendario completo.

Appuntamenti a tema dedicati alle feste, come il Carnevale e il Natale, laboratori in lingua spagnola, momenti dedicati all’arte e ai fumetti. Alla Biblioteca Comunale del Palacultura “Antonello”, da novembre 2023 ad aprile 2024 ci saranno eventi per tutti i gusti. L’iniziativa nasce per volontà dell’amministrazione Basile e con la collaborazione del personale della Biblioteca comunale “T. Cannizzaro” e dei volontari del servizio Civile.

Eventi gratuiti alla biblioteca del Palacultura di Messina: il programma 2023/24

Il programma degli eventi gratuiti alla Biblioteca Comunale “T. Cannizzaro”, situata all’interno del Palacultura “Antonello” di Messina, prevede laboratori e letture, ma anche giochi a quiz, giochi di società, gruppi di lettura.

Gli eventi per bambini dai 6 ai 9 anni

21 dicembre 2023 – Storie sotto la neve;

11 gennaio 2024 – “Tell me a story”, laboratorio in lingua inglese;

6 febbraio 2024 – Aspettando il Carnevale;

22 febbraio 2024 – “Cuéntame una historia”, laboratorio in lingua spagnola;

23 aprile 2024 – Giornata del libro: crea il tuo ex libris;

Gli eventi per la fascia d’età dai 9 ai 12 anni

14 dicembre 2023 – Presepi di carta;

23 gennaio 2024 – InventaFiaba;

21 marzo 2024 – “Ambientiamoci”, laboratorio sulla cultura dell’ambiente;

11 aprile 2024 – “Una città fatta ad arte”, giornata dell’arte.

Gli eventi per la fascia 13-16+

16 novembre 2023 – BiblioComicon, gioco a quiz sui fumetti in collaborazione con Deposito Fumetteria;

24 novembre 2023 – “Chi non Risiko non rosica!”, con tavoli di gioco allestiti in Sala Lettura con la collaborazione dell’Associazione Risiko dello Stretto.

Questi due eventi rientrano dell’“International Game Day”.

Gruppo di lettura “Un libro all’ora del tè”

Di seguito, gli appuntamenti del gruppo di lettura “Un libro all’ora del tè” della Biblioteca Comunale di Messina:

23 novembre 2023 – “La ricamatrice di Winchester” di Tracy Chevalier;

18 gennaio 2024 – “La guerra non torna di notte” di Vincenza Alfano;

14 marzo 2024 – “Olivia Denaro” di Viola Ardone;

18 aprile 2024 – “La mennulara” di Simonetta Agnello Hornby.

Tutti gli eventi alla Biblioteca Comunale di Messina prenderanno il via alle ore 17.00 della data indicata. Gli appuntamenti per bambini e ragazzi sono a numero chiuso e richiedono la prenotazione attraverso un modulo che sarà possibile visualizzare sulla pagina Facebook della Biblioteca.

