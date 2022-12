La Sirenetta a Messina: al Teatro Annibale in scena il musical “Come vorrei”

Un musical sulla Sirenetta a Messina. Venerdì 16 dicembre presso il Teatro Annibale di Francia alle ore 21:00 andrà in scena lo spettacolo della Compagnia dei Balocchi, “Come vorrei”, per la regia di Sasà Neri e Anna Curcuruto nel ruolo di Ariel. L’opera richiamerà sia la fiaba di Andersen, sia il classico Disney. Al fianco di Neri ci sarà Giulio Decembrini alla direzione musicale e corale, Manuela Migliore ed Elisabetta Ruffa alle coreografie, Anna Curcuruto vocal coach, Dino Costa fotografo di scena, service audio-luci Danilo Auditore.

Questo il cast completo: Riccardo Ingegneri (Eric), Giulia Roccisano (Ursula), Simone Siclari (Re Tritone), Caterina Pastura (Sebastian), Serena Spartà (Flounder), Arianna Cama (Scuttle), Davide Caputo (Grimm e Louis il Cuoco), Marina Cacciola (Adella), Laura Fiorello (Attina), Elisa Messina (Aquata), Eleonora Mondello (Alana), Ninetta Napoli (Orchideus), Nicoletta Tranfo (Flotsam), Marta Vita (Jetsam), Giulia De Domenico, Sofia De Domenico, Giorgia Ragno (Popolo del mare).

La prevendita per il musical sulla Sirenetta di venerdì è già iniziata. Il costo del biglietto unico è di 12 euro più 1 euro per i diritti di prevendita. Il botteghino del Teatro Annibale Maria di Francia è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Per prenotare si consiglia di contattare i numeri di telefono 0906406547 e 3409391685.

