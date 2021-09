La serie tv “Màkari” cerca comparse: come candidarsi

La casa di produzione Palomar sta cercando comparse e attori per piccoli ruoli per la seconda stagione di “Màkari”, la serie televisiva di Rai 1 ambientata in Sicilia – tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri – con Claudio Gioé che veste i panni di Saverio Lamanna.

Le riprese, che cominceranno in autunno, faranno tappa a Trapani, Agrigento e alla Valle dei Templi. Per le prime riprese ambientate in provincia di Trapani, tra settembre e dicembre 2021, la Palomar S.p.A cerca uomini e donne adulti, di qualsiasi fascia d’età, interessati a interpretare piccoli ruoli o semplici comparse.

Cercasi comparse per la seconda stagione di “Màkari”: come candidarsi

Per partecipare al casting per la seconda stagione di “Màkari” è possibile inviare una mail a:

casting.generici@gmail.com per ruolo generico di comparsa

attoricastingtp@gmail.com per piccolo ruolo o figurazione speciale inserendo il recapito telefonico

Per entrambe le richieste si dovrà:

inserire il recapito telefonico,

una foto in primo piano

una foto a figura intera con volto ben visibile (vietati i selfie e gli occhiali)

copia della carta d’identità e del codice fiscale fronte e retro.

Dopo aver inviato la mail, i candidati riceveranno un link per completare l’iscrizione online.

La Palomar informa che per partecipare alle riprese e alla lavorazione del progetto tutti saranno sottoposti a un test sierologico e/o al tampone rino faringeo (in caso di scene a diretto contatto con gli attori della serie) e/o nuovi test validati dal Comitato Tecnico Scientifico.

I test saranno effettuati esclusivamente presso strutture indicate dalla produzione e saranno a carico di Palomar S.p.A.

(102)