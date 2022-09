“La Luna Obliqua” al via le audizioni per gli attori di Messina al Teatro Annibale: come partecipare

Musical e teatro di ricerca, varietà e cabaret, un corso dedicato interamente alla prosa e in particolare al teatro comico: al via le audizioni de “La Luna Obliqua” che sta per ripartire con i corsi e le rappresentazioni teatrali. L’appuntamento è fissato per venerdì 30 settembre al Teatro Annibale di Messina per la proiezione, a ingresso gratuito, del film dello spettacolo “Lady Macbeth. Niente è come sembra”, dopodiché sarà la volta delle audizioni. Di cosa si tratta e tutte le informazioni utili per gli aspiranti attori.

Cos’è “La Luna Obliqua”? È un’associazione nata a Messina nel 2004 che si occupa di teatro. In particolare, svolge attività di tipo formativo e socioculturale e organizza corsi avviamento al teatro e alla produzione, e, naturalmente, spettacoli teatrali. Ad essa fanno capo diversi ensemble artistici diretti dal regista e formatore Sasà Neri (EsosTheatre – Il Teatro degli Esoscheletri, La Compagnia dei Balocchi, I Barcollanti, Ladies & Gentlemen Theatre Company, gli ScaraBbocchi).

“La Luna Obliqua”: come partecipare alle audizioni del 30 settembre

Con l’inizio dell’autunno “La Luna Obliqua” riprende quindi le sue attività e parte con una giornata dedicata al teatro. Il programma di venerdì 30 settembre prevede alle ore 10.00 la proiezione del film dello spettacolo “Lady Macbeth. Niente è come sembra”. Dopodiché, nel pomeriggio, inizieranno le audizioni per i corsi della “Luna Obliqua”, aperte a tutti gli interessati, senza limiti di età.

Per la precisione, le audizioni inizieranno alle ore 15.30 e si svolgeranno in contemporanea per tutti i corsi. Per partecipare basterà presentarsi al Teatro Annibale situato al n. 5 di piazza Santo Spirito, a Messina. Chi vuole “prenotarsi” può comunque mandare un messaggio WhatsApp al recapito 3288237597 scrivendo il proprio nome e cognome, data di nascita e luogo di residenza.

I corsi

Nello specifico, le audizioni – spiega Sasà Neri – riguarderanno i seguenti corsi:

Esostheatre, il Teatro degli Esoscheletri – Nuova drammaturgia sperimentale e teatro di ricerca;

– Nuova drammaturgia sperimentale e teatro di ricerca; La Compagnia dei balocchi, scuola di Musical – Recitazione, canto e ballo insieme nel genere teatrale più complesso e più spettacolare del mondo.

– Recitazione, canto e ballo insieme nel genere teatrale più complesso e più spettacolare del mondo. I Barcollanti non solo Cabaret – Teatro di prosa brillante e teatro comico dalle origini ai nostri giorni;

– Teatro di prosa brillante e teatro comico dalle origini ai nostri giorni; Ladies & Gentelmen theater company – Teatro che faccia sorridere e riflettere con eleganza per tutti coloro che non hanno perso la voglia di mettersi in gioco.

Inoltre, con “La Luna Obliqua” è possibile studiare:

Recitazione;

Canto Corale;

Canto Singolo;

Tip Tap;

Danza Moderna;

Danze Orientali;

Combattimento Scenico;

Storia del Musical.

Come partecipare alle audizioni de “La Luna Obliqua”

Come si anticipava, per partecipare alle audizioni occorre presentarsi alle 15.30 al Teatro Annibale di Messina.

I candidati dovranno presentare quanto segue, in base alla disciplina prescelta:

recitazione – un breve monologo (durata massima 2’30’’) a propria scelta fra testi teatrali, cinematografici, o anche scritti da sé;

– un breve monologo (durata massima 2’30’’) a propria scelta fra testi teatrali, cinematografici, o anche scritti da sé; canto – da un Musical a propria scelta un brano a cappella un brano su base

– da un Musical a propria scelta danza – una breve coreografia (durata massima 2 minuti e 30 secondi) su base tratta da un musical a scelta del candidato.

Maggiori informazioni a questo link.

