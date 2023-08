Italia dei Visionari 2023: il messinese Angelo Campolo vince il bando teatrale

Il regista e attore messinese Angelo Campolo vince il bando “L’Italia dei Visionari 2023” con il suo nuovo spettacolo “A te e famiglia”, che racconta al pubblico il mondo della giustizia minorile attraverso storie di riscatto con protagonisti giovani siciliani.

«Siamo felici di questo risultato e ringraziamo tutta la giuria che ha creduto nel nostro spettacolo – commenta il regista – con particolare riguardo per i tanti ragazzi che lo hanno scelto, premiando credo la leggerezza e l’ironia con cui in scena affrontiamo temi e storie molto delicate».

Italia dei Visionari 2023: lo spettacolo di Angelo Campolo

L’Italia dei Visionari è una competizione che, ogni anno, sceglie i migliori spettacoli da inserire nella programmazione dei teatri e dei festival coinvolti per un totale di almeno 30 repliche. Il bando, da un’idea del regista e drammaturgo Luca Ricci, è rivolto ad artisti e compagnie emergenti. A giudicare i progetti in gara sono spettatori appassionati di tutte le età. Quest’anno, tra gli oltre 400 spettacoli in gara, i giudici hanno premiato “A te e famiglia”, il nuovo spettacolo del regista e attore messinese Angelo Campolo e Giulia Drogo sulla giustizia minorile in Sicilia.

“A te e famiglia” è il racconto autentico ed emozionante dell’esperienza vissuta con i ragazzi del programma educativo “Liberi di Scegliere” promosso dal giudice Roberto Di Bella, presidente del Tribunale dei minori di Catania: «Un racconto in prima persona – si legge nella nota – condiviso occhi negli occhi con il pubblico, all’interno di storie difficili in cerca di riscatto. Una si svolge a Messina, l’altra a Catania, due città dai contesti criminali molto diversi».

E così potremo conoscere la storia di Antonino e della madre Teresa, educatrice catanese che, nel dedicare la vita a questi “figli acquisiti”, mette in crisi il rapporto con il proprio figlio. Oppure la storia di Elena, giovane mamma di due bambini e vittima di dinamiche familiari pericolose. Storie di errori, frustrazioni e gioie che ci faranno riflettere sulla devianza minorile, spesso vittima di errati pregiudizi e stereotipi.

«Catania – dichiara Campolo – in questo senso è una città simbolo, teatro dell’ultimo progetto svolto con i ragazzi de “L’isola dei Miracoli segreti”. Segnata da un alto tasso di criminalità e dispersione scolastica, ma comunque attraversata dal suo proverbiale “spirito di iniziativa e impresa”, come dimostrano la vitalità dei ragazzi di cui racconto che non hanno nulla dell’immagine stereotipata dei criminali. Anzi, tutto il contrario».

Programmazione e prossimo spettacolo di Angelo Campolo

Lo spettacolo “A te e famiglia” del regista e attore messinese Angelo Campolo, vincitore del bando “L’Italia dei Visionari 2023”, andrà in scena al Teatro Litta di Milano e allo spazio di S. Pietro In Vincoli per Fertili Terreni Teatro di Torino, a partire da gennaio 2024.

Al Teatro Biondo di Palermo, dal 22 novembre al al 3 dicembre 2023, andrà invece in scena lo spettacolo “96 ORE” incentrato sulla vita all’interno dei Centri di Prima Accoglienza dove i giovani in arresto vengono portati prima dell’incontro con il giudice.

