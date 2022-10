Ingresso gratis al Museo di Messina il 31 ottobre per gli under 35: gli orari (e il perché)

Oggi, 31 ottobre, è la prima Giornata Nazionale “Giovani e Memoria”. Cosa significa? Che tutti gli under 35 avranno diritto all’ingresso gratis al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Vediamo tutti i dettagli e gli orari di accesso al MuMe.

Cos’è la Giornata Nazionale “Giovani e Memoria”

Istituita con la legge di bilancio 2022, la Giornata Nazionale “Giovani e Memoria” nasce per volontà della “Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Obiettivo di questa nuova giornata, che vedrà oggi la sua prima edizione, è quello di avvicinare i giovani alla storia, sottolineando il ruolo della memoria come patrimonio culturale collettivo e “senza tempo”, che appartiene a tutti.

In quest’occasione, diverse sono le iniziative organizzate in tutta Italia. La Struttura di missione ha avviato una campagna di comunicazione istituzionale che vede protagonisti i più giovani e che è possibile visualizzare a questo link.

Ingresso gratis al Museo di Messina per gli under 35

Per quel che riguarda la città dello Stretto, come anticipato, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina ha disposto per la Giornata Nazionale “Giovani e Memoria” – quindi oggi 31 ottobre – l’ingresso gratuito per tutti gli under 35. L’orario di apertura del MuMe, ricordiamo è dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (orario continuato). L’ultimo ingresso è alle ore 18.00.

