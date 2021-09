Indiana Jones 5 si gira in Sicilia: come partecipare al casting

Se avete sempre sognato di destreggiarvi anche voi tra ponti sospesi, coccodrilli e reperti antichi, finalmente è arrivato il vostro momento perché sono aperti i casting per Indiana Jones 5, che verrà girato anche in Sicilia.

La Eagle Pictures ha scelto, infatti, la location siciliana, per alcune scene del quinto episodio dell’archeologo più famoso del cinema – creato da George Lucas – intepretato come sempre da Harrison Ford.

Nel cast anche Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson. La regia, invece, sarà affidata a James Mangold che sostituisce Steven Spielberg.

Cercasi comparse in Sicilia per Indiana Jones 5: come partecipare al casting

Le riprese siciliane del quinto episodio di Indiana Jones – al cinema a luglio del 2022 – verranno realizzate tra Cefalù, Segesta, Siracusa, Noto e Scicli.

La casa di produzione sta cercando uomini e donne – residenti a Cefalù – tra i 18 e i 70 anni. Non saranno prese in considerazione persone con tatuaggi visibili, tagli di capelli corti e/o moderni, interventi di chirurgia estetica al viso e/o sopracciglia.

Per partecipare bisogna inviare la propria candidatura a:

extrascastingsicily@gmail.com

In base alle vigenti norme di contenimento per l’emergenza Covid-19, le nuove audizioni saranno esclusivamente on-line. Le persone interessate a partecipare al casting di Indiana Jones 5 devono inviare via mail la seguente documentazione:

copia fronte e retro della carta d’identità e del codice fiscale;

copia fronte e retro del permesso di soggiorno valido (se necessario);

una fotografia leggibile e recente in primo piano;

una fotografia leggibile e recente a figura intera;

dati personali e contatti.

