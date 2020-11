Incontro (online) con Isabel Allende: come partecipare alla presentazione del suo nuovo libro

Mercoledì 18 novembre, alle 19.00, anche la Feltrinelli Point di Messina coinvolge i lettori in un evento esclusivo con Isabel Allende, che presenterà il suo ultimo libro “Donne dell’anima mia”.

Acquistando la nuova opera della scrittrice, ogni lettore riceverà in omaggio un codice per poter partecipare alla presentazione.

Il nuovo libro di Isabel Allende

Uscito per la collana “I narratori” della Feltrinelli il 12 novembre, “Donne dell’anima mia” è l’ultimo lavoro della Allende. Con leggerezza e ironia, la scrittrice cilena (e naturalizzata statunitense) rievoca momenti del passato e indugia sul presente per raccontarci le ragioni di un femminismo, esito naturale del suo vissuto e della sua limpida consapevolezza di genere.

La Allende parte dalle origini, dai dati biografici di un’infanzia e di un’adolescenza passate nella cornice di una rigida struttura patriarcale. L’istinto di ribellione in lei è una sorta di reazione naturale a questa esistenziale forma di discriminazione che genera l’attitudine filosofica che l’ha portata negli anni a schierarsi sempre con i deboli, con gli emarginati e con tutte le donne, vittime di una mancata emancipazione.

In questo nuovo romanzo, la scrittrice racconta le tappe del suo cammino, la consapevolezza dell’importanza dell’indipendenza economica, le relazioni tra sessi, la sua biografia sentimentale e professionale. E poi la terza età, ciò che ha significato per lei, donna pienamente liberata e convinta che i modelli imposti portino a una forma di pregiudizio contro la vecchiaia non dissimile dagli atteggiamenti sessisti e razzisti.

Isabel Allende

Isabel Allende nata a Lima nel 1942, è una delle autrici latinoamericane più importanti nella letteratura contemporanea. Riceve la notorietà nel 1982 con il primo romanzo “La casa degli spiriti”, da cui è stato tratto l’omonimo film con Jeremy Irons e Meryl Streep.

Come partecipare all’evento della Feltrinelli Point di Messina

Per partecipare all’evento della Feltrinelli Point di Messina, è necessario acquistare il nuovo libro di Isabel Allende. Poi basta seguire poche e semplici istruzioni per partecipare alla presentazione online:

Entra su feltrinellieditore.it/live;

Scrivi il tuo nome;

Inserisci il codice;

Scrivi le tue domande durante il live e l’autrice risponderà in diretta.

