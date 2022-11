Incontri con l’autore alla Gilda dei Narratori: il 30 novembre è “giallo” con Cristina Cassar Scalia

Un nuovo intrigante mistero da risolvere per la vicequestore di Catania, Vanina Guarrasi: Cristina Cassar Scalia presenta a Messina, alla libreria “La Gilda dei Narratori”, il suo ultimo romanzo “La carrozza della Santa”, un nuovo giallo siciliano da non perdere. L’appuntamento è per mercoledì 30 novembre. Vediamo tutti i dettagli.

Nuova presentazione da “La Gilda dei Narratori” di Messina. Dopo lo scrittore riminese Marco Missiroli, approda alla libreria del numero 23 di via Ettore Lombardo Pellegrino anche Cristina Cassar Scalia, con “La carrozza della Santa” l’ultimo libro incentrato sulle avventure di Vanina Guarrasi, eroina dei romanzi dell’amatissima giallista siciliana. A dialogare con lei e moderare l’incontro con il pubblico sarà ancora una volta il giornalista messinese Francesco Musolino.

Cristina Cassar Scalia alla libreria “La Gilda dei Narratori” di Messina

Non sapete chi è l’autrice e non avete mai letto un suo libro? Rimediamo subito, con una piccola presentazione. Nata a Noto nel 1977, Cristina Cassar Scalia è una scrittrice di libri gialli molto apprezzati. Il suo esordio letterario, nel 2014, è stato un’opera di tutt’altro genere, “La seconda estate”, edito da Pickwick, ha vinto il Premio Capalbio Opera prima. Dopo la pubblicazione de “La stanza dello Scirocco”, romanzo ambientato in Sicilia, passerà al genere giallo nel 2018 con “Sabbie nere”, edito da Einaudi Stile Libero. Qui sarà introdotta Giovanna “Vanina” Guarrasi, vicequestore della Squadra Mobile di Catania, protagonista nei suoi lavori successivi.

Di cosa parla “La carrozza della santa”, ultimo libro di Cristina Cassar Scalia? È il giorno dopo le tradizionali celebrazioni di Sant’Agata, il 6 febbraio, a Catania, quando nell’androne del Municipio viene trovato il corpo di un uomo in una pozza di sangue. Il sindaco chiede l’aiuto del vicequestore Vanina Guarrasi per il risolvere il caso. La vicenda si presenta subito ingarbugliata, un intrico di piste che conducono sempre alla vita privata e familiare del morto, Vasco Nocera. Vanina, però, fatica a dedicare all’indagine l’attenzione che meriterebbe. A Palermo, sua città Natale, sta accadendo qualcosa che esige la sua presenza.

Vanina Guarrasi è già protagonista, oltre che dei due romanzi già citati, anche de “La logica della lampara”, “La Salita dei Saponari”, “L’uomo del porto”, “Il talento del cappellano”.

La presentazione del libro “La carrozza della Santa” alla libreria “La Gilda dei Narratori” di Messina è ad ingresso libero, si svolgerà mercoledì 30 novembre a partire dalle 18.00. Al termine sarà possibile farsi firmare la copia del libro dall’autrice. Maggiori informazioni a questo link.

(6)