Il musical “Cats” al Teatro Vittorio Emanuele di Messina: date e biglietti

Al Teatro Vittorio Emanuele di Messina va in scena “Cats”, musical di Andrew Lloyd Webber con la regia e l’adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo. Gli appuntamenti sono quattro, dal 9 al 12 novembre 2023. Vediamo tutte le informazioni utili sullo spettacolo e l’acquisto dei biglietti.

Ambientato eccezionalmente a Roma, con il Colosseo sullo sfondo, su concessione dell’autore, “Cats”, il musical per eccellenza, che ha fatto la storia del genere, fa tappa a Messina nell’ambito di un tour che percorrerà tutta l’Italia. Composto nel 1981 da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot, lo spettacolo è stato visto negli anni da oltre 73 milioni di persone e ha affascinato il pubblico in oltre 300 città nel mondo.

Il musical “Cats” al Teatro Vittorio Emanuele di Messina: info e biglietti

Questa la trama dello spettacolo “Cats”, così come riportata sul sito del Teatro Vittorio Emanuele di Messina: «In una speciale notte dell’anno, tutti i gatti del Jellicle si incontrano al Ballo Jellicle dove Old Deuteronomy il loro saggio e benevolo capo, sceglie e annuncia chi di loro potrà rinascere a una nuova vita da Jellicle. Ma la festa felina è turbata da due eventi: il rapimento di Old Deuteronomy e l’apparizione di Grizabella, l’affascinante gatta-glamour che, dopo aver lasciato i Jellicle per esplorare il mondo, soffre l’esclusione e il rifiuto del branco e lancia il suo appello disperato e malinconico con la struggente “Memory”».

L’appuntamento con il musical “Cats” al Teatro Vittorio Emanuele di Messina è fissato nelle seguenti date:

giovedì 9 novembre – alle ore 21.00

venerdì 10 novembre – alle ore 21.00

sabato 11 novembre – alle ore 21.00

domenica 12 novembre – alle ore 17.30

A curare l’adattamento italiano e la regia è Massimo Romeo Piparo. Si tratta di una produzione della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina (su licenza esclusiva The Really Useful Group, London). La Direzione Musicale dell’Orchestra dal vivo, nonché la programmazione dei suoni originali di “Cats”, sono affidate al Maestro Emanuele Friello. Le scene sono di Teresa Caruso, presenza stabile del team di Piparo da oltre dieci anni, come la costumista Cecilia Betona a cui è stato affidato il delicato compito di supervisionare l’intero look della trasformazione realistica, da umano a felino, del cast.

I biglietti per “Cats” sono disponibili sul circuito VivaTicket a questo link oppure presso la biglietteria del Teatro Vittorio Emanuele di Messina nei seguenti orari:

dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.40. Numero di telefono 0902408836.

A questo link il programma completo della stagione 2023/2024 del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Maggiori informazioni a questo link.

(36)