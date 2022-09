Il Museo di Messina aperto tutti i giorni e con nuovi orari per la domenica: tutte le novità

Buone nuove per gli amanti della cultura, appassionati e curiosi: il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina (MuMe) sarà aperto tutti i giorni, anche il lunedì, e farà orario continuato fino al 31 dicembre 2022. Non solo, si amplia anche l’orario per le visite della domenica. Vediamo tutte le novità.

A comunicarlo è il Museo Regionale attraverso la propria pagina Facebook ufficiale. Grazie all’incremento orario da venti a trentasei ore settimanali concesso dall’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana ai lavoratori ASU che operano nei luoghi della cultura siciliani – parchi, musei, gallerie – il MuMe potrà ampliare i propri orari di apertura, andando così maggiormente incontro alle necessità di cittadini e turisti (crocieristi e non).

Quindi, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina dal 1° settembre al 31 dicembre 2022 sarà aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. L’ultimo ingresso è fissato per le 18.00. Cosa cambia? Intanto l’apertura del lunedì (giorno standard di chiusura dei musei) consentirà di visitare le sale espositive e il giardino anche, per esempio, ai crocieristi che attraccano a Messina il primo giorno della settimana, così come a chi magari ha il giorno libero il lunedì. L’altra importante novità è l’apertura pomeridiana della domenica.

Confermato, inoltre, l’accesso gratis al Museo di Messina il 4 settembre, in quanto prima domenica del mese.

