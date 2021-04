Il duo comico siciliano Ficarra e Picone arriva su Netflix con “Incastrati”

Si chiamerà “Incastrati” e sarà la nuova serie tv del duo comico – rigorosamente Made in Sicilia – Ficarra e Picone in onda su Netflix. Non si sa ancora molto sulla trama della serie ma sappiamo che verrà prodotta dalla Tramp Limited.

Dopo “Il primo Natale” – uscito nelle sale cinematografiche a dicembre 2019 – gli attori palermitani Salvatore Ficarra e Valentino Picone tornano di nuovo sul set. Le riprese della serie – in uscita su Netflix – sono in programma già dal 26 aprile e dal 6 all’11 maggio si terranno proprio a Palermo.

Ficarra e Picone arrivano su Netflix

Nessuna indiscrezione quindi è trapelata sulla nuova serie di Ficarra e Picone su Netflix, la produzione sarebbe alla ricerca di attrici italiane di età compresa tra i 35 e i 45 anni. Il direttore della fotografia sarà il palermitano Daniele Ciprì.

Salvo Ficarra e Valentino Picone nascono artisticamente nel 1993 quando insieme all’amico Salvatore Borrello fondano il trio dei Chiamata Urbana Urgente. Nel 1998, rimasto un duo, diventano Ficarra & Picone. Fanno la loro prima apparizione cinematografica in “Chiedimi se sono felice”, commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel 2001 arriva al cinema il loro primo film “Nati stanchi”, per la regia di Dominick Tambasco.

