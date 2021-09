Il 4 e il 5 settembre sarà di nuovo Borghi dei Tesori Fest: tutti gli itinerari

I borghi siciliani, piccoli tesori dalle tradizioni antiche e dalla natura avvincente, si raccontano nella prima edizione dei Borghi dei Tesori Fest, partito con il primo weekend di esplorazione lo scorso 29 agosto.

Sabato 4 e domenica 5 settembre saranno 59 i borghi coinvolti, ciascuno dei quali farà vivere un’esperienza unica ai visitatori. «Tesori nascosti, ritmi lenti, tradizioni antiche, esperienze nella natura. La Sicilia – dicono gli organizzatori – mostra il suo aspetto più nascosto e segreto, quello dei borghi.

Di montagna, di mare, di terra, arrampicati su una rocca, immersi nei campi di grano, poggiati sul mare. Sessanta comuni mettono in rete i loro tesori e ne aprono le porte per due weekend: castelli, chiese, palazzi nobiliari, musei, miniere, osservatori astronomici, botteghe artigianali, laboratori di produzioni tipiche».

Borghi dei Tesori Fest – il secondo weekend

Promosso dalla Fondazione le Vie Dei Tesori, il Borghi dei Tesori Fest promuove il turismo di prossimità e il patrimonio artistico, cultrale e naturale della nostra Isola. Ogni borgo propone un’avventura diversa, grazie a percorsi pensati per l’occasione. Si potrà fotografare il tramonto dal Monte Cane del borgo di Baucina, osservare gli artigiani di Graniti dare forma alla petra ferula o assaggiare il latte fritto di Naro.

Per i più curiosi, anche 27 esperienze speciali sparse in giro per la Sicilia. Tra le altre vi segnaliamo: il laboratorio concerto a La Capra Canta di Gangi, con l’artigiano del tamburo Fabrizio Fazio, la visita al planetario di Montedoro e, infine, la degustazione del vino afrodiasiaco al Bar Turrisi di Castelmola (in foto).

Gli itinerari

Di seguito tutti gli itinerari da visitare per la prima edizione dei Borghi dei Tesori Fest.

Per prenotare clicca qui.

