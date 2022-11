Giornate FAI Messina 2022: dove vi portano gli apprendisti ciceroni

Arrivano nuove passeggiate alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico della provincia di Messina; in occasione delle “Giornate FAI per le scuole 2022“, gli Apprendisti Ciceroni vi guideranno all’interno dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Alì Terme. Si tratta di uno dei luoghi di interesse del paese sulla costa jonica di Messina fondato nel 1890 dalla congregazione salesiana delle Figlie di Maria Ausiliatrice. L’Istituto è stato attivo come educandato, scuola e noviziato e ancora oggi svolge la sua missione al servizio della gioventù del paese. Di particolare interesse sono il santuario per il culto e il cortile centrale.

Durante la visita prevista per le “Giornate FAI per le scuole 2022” si farà un tour dell’istituto partendo dal grande cortile interno, attorno al quale si sviluppa il complesso dell’edificio. La prima tappa saranno la Chiesa e la Cappella che custodisce le spoglie della beata Morano, per poi proseguire al primo piano dell’istituto, dove si trovano le aule e i saloni adibiti alla meditazione e alla preghiera. La visita è in programma giovedì 24 novembre 2022, dalle 09 alle 13. A questo link per prenotare. (Foto a destra di Antonella Musolino).

A questo link invece gli altri luoghi aperti in Sicilia per le “Giornate FAI per le scuole 2022”.

(7)