Giornate FAI di Primavera 2023: cosa visitare a Messina

Anche per il 2023 a Messina tornano le Giornate FAI di Primavera che si svolgeranno il 25 e il 26 marzo; in città sarà possibile visitare la “Spianata dei Greci” nell’area esterna del Museo Regionale. «Tra i suoi viali – scrive la Delegazione FAI Messina –, i visitatori possono passare in rassegna i simboli paesaggistici come la Falce, lo Stretto e i monti, ma anche i frammenti architettonici e scultorei allestiti». Dopo il terremoto del 1908, l’area risultò idonea ad accogliere i resti del patrimonio architettonico e artistico di Messina.

«Oggi, lungo le aiuole di piante mediterranee e nei piazzali di questo spazio espositivo di circa 3500 mq, –continua la Delegazione FAI Messina –, come pure nel cortile dell’ex Filanda Mellinghoff, sono collocati sontuosi elementi architettonici e decorativi: portali, stemmi, mensoloni, sarcofagi, capitelli che costituiscono frammenti tanto preziosi quanto poco conosciuti della storia culturale e civile della città che non c’è più e che pure è tutta qui».

Le visite alla “Spianata dei Greci”, in occasione delle Giornate FAI di Primavera 2023 a Messina, guidate dagli studenti delle scuole superiori, si svolgeranno sabato 25 e domenica 26 marzo, dalle 09.00 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17.00). Venerdì 24 marzo, invece, visita dedicata agli studenti, dalle 09.00 alle 13.00

Foto di Elisabetta Saija

