Giornate FAI a Messina: Forte Cavalli aperto per un weekend, come prenotare

Un’edizione speciale quella delle Giornate FAI – sabato 26 e domenica 27 giugno – dopo i mesi di chiusura causa coronavirus. Un weekend, rigorosamente all’aria aperta, dedicato alla (ri)scoperta delle bellezze italiane. Obbligatoria la prenotazione online e gruppi limitati di visitatori. A Messina aperto Forte Cavalli.

Oltre 100 i luoghi aperti per la due giorni – organizzata dal Fondo Ambiente Italiano – in più di 150 luoghi italiani. Si dovranno rispettare le misure di distanziamento fisico, indossare la mascherina e prenotare la visita entro e non oltre le 15 del 26 giugno.

Giornate FAI 2020 – due giorni speciali

Tornano le Giornate FAI – ferme a causa del lockdown – con un weekend dedicato alla scoperta delle bellezze italiane. Un’edizione speciale con prenotazione online obbligatoria. «Nelle settimane di lockdown la bellezza dell’Italia ci è mancata, ma ora è giunto il momento di tornare a scoprirla, in sicurezza. Perché la visita dei luoghi straordinari del nostro Paese possa continuare ad essere un’esperienza gioiosa e serena per questa edizione speciale delle Giornate FAI abbiamo scelto di accompagnarvi alla scoperta di luoghi all’aperto che permettano di rispettare il necessario distanziamento sociale, organizzando le visite su prenotazione obbligatoria fino al 26 giugno».

Un’occasione anche per raccogliere fondi da destinare alle attività istituzionali della Fondo Ambiente Italiano, impegnato dal 1975 nella valorizzazione e nella tutela del patrimonio artistico e naturale dell’intero stivale. «La raccolta dei contributi avverrà prima dell’evento, durante la prenotazione online della visita a partire dal 23 giugno. È un piccolo sforzo che chiediamo a tutti voi che aspettate le Giornate FAI, edizione dopo edizione, ma che per noi può fare davvero la differenza. Per questo, in base alle vostre disponibilità, vi chiediamo un gesto di fiducia e di generosità che faremo del nostro meglio per compensare con un’edizione sicura, serena e sempre interessante delle Giornate FAI».

Giornate FAI 2020 a Messina – il 26 e il 27 giugno riapre Forte Cavalli

Tra i 17 luoghi da visitare in Sicilia, anche il Parco-Museo Forte Cavalli. La visita sarà guidata dalla Delegazione FAI Messina.

Sabato 26 e domenica 27 secondo i seguenti orari:

dalle 10 alle 12. Gruppi di 10 persone (due gruppi in contemporanea da 10 persone ciascuno).

Le regole da rispettare:

indossare la mascherina

utilizzare il gel igienizzante messo a disposizione lungo il percorso

mantenere la distanza di 1,5 metro

In caso di grande affluenza gli ingressi potrebbero essere sospesi prima dell’orario di chiusura indicato.

Forte Cavalli:

Forte Cavalli originariamente denominato Batteria Monte Gallo e intitolato successivamente al generale piemontese Giovanni Cavalli (1808-1879), è una delle 22 batterie facenti parte del Sistema Difensivo dello Stretto di Messina, realizzato dallo Stato Maggiore dell’Esercito tra il 1884 e il 1914, con lo scopo di difendere una parte del territorio meridionale da paventati sbarchi francesi, impegnati in quel periodo, in una politica espansionistica coloniale verso la Tunisia. Dichiarato bene storico-artistico, il Forte è stato recuperato e reso fruibile alla collettività dall’Associazione “Comunità Zancle” – ONLUS, che lo ha ottenuto in concessione demaniale nel 2000.

