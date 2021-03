Giornata Mondiale del Teatro 2021: come festeggia Messina

Dal 1962, ogni 27 marzo, si celebra la Giornata Mondiale del Teatro. L’idea di omaggiare i palcoscenici teatrali nasce nel 1961 a Vienna durante il IX Congresso mondiale dell’Istituto Internazionale del Teatro su proposta del regista finlandese Arvi Kivimaa. Da quel giorno, nel mondo, si festeggia la bellezza teatrale.

Per questa edizione 2021 – diversa dal solito – considerando l’anno che ha visto tutti al centro di una pandemia, molti appuntamenti celebrativi saranno organizzati in streaming. Messina parteciperà alla Giornata Mondiale del Teatro con concerti in diretta dal Teatro Vittorio Emanuele e dal Teatro Antico di Taormina.

La Giornata Mondiale del Teatro

Quest’anno, la Giornata Mondiale del Teatro, promossa in Italia dall’Unione Italiana Libero Teatro, è particolarmente sentita.

«Questo è un momento così difficile per lo spettacolo dal vivo e molti artisti, tecnici, artigiani e artigiane hanno lottato in una professione già piena di insicurezze. Forse – si legge nel Messaggio Internazionale della Giornata Mondiale del Teatro 2021, quest’anno scritto da Hellen Mirren – questa insicurezza sempre presente li ha resi più capaci di sopravvivere, con intelligenza e coraggio, a questa pandemia. La loro immaginazione si è già tradotta, in queste nuove circostanze, in modi di comunicare creativi, divertenti e toccanti, naturalmente soprattutto grazie a internet. Da quando esistono sul pianeta, gli esseri umani si sono raccontate storie. La bellissima cultura del teatro vivrà finché ci saremo. L’urgenza creativa di scrittori, designer, danzatori, cantanti, attori, musicisti, registi non sarà mai soffocata e nel prossimo futuro rifiorirà con una nuova energia e una nuova comprensione del mondo che noi tutti condividiamo».

Messina festeggia il Teatro

Due gli appuntamenti organizzati a Messina per celebrare – il 27 marzo – la Giornata Mondiale del Teatro :

alle 17:30, dal Teatro Antico di Taormina , concerto di Luciano Troja al pianoforte e Antonino Cicero al fagotto, con letture di Brett Bailey e Anatolij Vasil’ev, a cura dell’attore Giampiero Cicciò . La performance sarà disponibile sulle pagine Facebook di Taormina Arte e Parco Naxos Taormina.

, concerto di al pianoforte e al fagotto, con letture di Brett Bailey e Anatolij Vasil’ev, a cura dell’attore . La performance sarà disponibile sulle pagine Facebook di Taormina Arte e Parco Naxos Taormina. alle 21:00, dal Teatro Vittorio Emanuele di Messina concerto della Brigata Aosta e del Conservatorio di musica Arcangelo Corelli. Il concerto sarà disponibile sul sito e sulla pagina Facebook del Teatro.

Gli autori del Messaggio Internazionale

Ogni anno, viene scelto un autore del Messaggio Internazionale, dedicato alla Giornata Mondiale del Teatro. Tra gli attori e registi teatrali che si sono succeduti nel tempo anche: Dario Fo nel 2013, Peter Brook nel 1988, Luchino Visconti nel 1973, Pablo Neruda nel 1971 e Jean Cocteau nel 1962.

