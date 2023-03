Filarmonica Laudamo Messina: un pomeriggio con Bill Evans

Nuovo appuntamento con “AccordiAcorde” la rassegna dedicata ai nuovi linguaggi musicali della Filarmonica Laudamo Messina: giovedì 9 marzo, alle 19.00, al Palacultura, il concerto dedicato a Bill Evans, uno dei più celebri pianisti e compositori di musica jazz.

Saranno i testi di Federico Fini e il contrabbasso di Ferdinando Romano (in foto) a guidare il pubblico in “Bill Evans, Talking HeArt”: un viaggio immaginario che racconta le vicende del musicista statunitense morto nel 1980 per un uso eccessivo di sostanze stupefacenti. «Una passeggiata senza rimpianti – si legge nella nota – per ritrovare il senso e la radice della bellezza che l’artista ha sempre difeso nella sua musica. Una passeggiata fino a ricongiungersi al proprio destino».

Federico Fini, autore dei testi e narratore, è marketing manager per alcuni dei principali gruppi editoriali, sceneggiatore Rai, jazz e book blogger. Ferdinando Romano, premiato dalla rivista Musica Jazz quale miglior nuovo talento italiano 2020 e tra i primi 10 dischi italiani dell’anno, ha suonato, tra l’altro, con Enrico Rava, Robin Eubanks, Benny Golson, Ralph Alessi.

Prossimi appuntamenti con la Filarmonica Laudamo Messina

La stagione della Filarmonica Laudamo prosegue domenica 12 marzo, alle 18.00, al Palacultura con “Ritratti incrociati” con il pianista e compositore Orazio Sciortino.

(7)