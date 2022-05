Filarmonica Laudamo Messina, penultimo concerto con il Trinacria Saxophone Quartet

Tutto pronto per gli ultimi concerti di maggio della 101esima stagione della Filarmonica Laudamo Messina. Domenica 22 maggio 2022, sempre alle ore 18:00 al Palacultura Antonello, sarà il turno del Trinacria Saxophone Quartet, composto da Giuseppe Trimarchi (sax soprano), Roberto Scolaro (sax contralto), Francesco Muscarà (sax tenore) e Giovanni Gangemi (sax baritono). I quattro suoneranno musiche di Verdi, Vivaldi, Puccini, Di Bacco e Piazzolla.

I membri del quartetto, nato con lo scopo di divulgare il repertorio musicale sassofonistico per esaltarne le qualità tecniche, timbriche ed espressive, sono tutti laureati o laureandi al conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, supervisionati dal maestro Francesco Celona e da Gianfranco Brundo. E nonostante la giovane età di alcuni di loro, possono vantare esperienze di corsi e seminari di perfezionamento svolti con concertisti importanti come David Brutti, Fabrizio Mancuso, Mario Ciaccio, Mario Marzi, Antonino Mollica, Arno Bornkamp, Orazio Maugeri e Giovanni Mazzarino.

Noti in Italia ma anche all’estero, il Trinacria Saxophone Quartet negli anni ha suonato anche a eventi di portata internazionale, partecipando al “Taormina Film Festival” e a “Taormina Arte” al Teatro Greco di Taormina e apparendo spesso su Rai Uno (“Uno Mattina in Famiglia”) e Rai Due (“I Fatti Vostri”). Tra i premi vinti, il Concorso per giovani musicisti “Benedetto Albanese”, AMIGDALA International Music Competition, il Concorso Musicale Nazionale “ETHOS Città di Centuripe” e il Concorso Musicale Nazionale Città di Barcellona P.G.

Quello di domenica 22 maggio sarà inoltre il penultimo concerto in qualità di direttore artistico della Filarmonica Laudamo Messina per Luciano Troja, che dopo dieci anni ha deciso di «prendersi una pausa». L’ultimo appuntamento in calendario quest’anno sarà giovedì 26 maggio alle ore 19:00, al Palacultura Antonello, con Accordiacorde IX edizione, Antonella Santoro & Riccardo Biseo in «Play That Doubt, and Sing it!». Musiche di musiche di Hoagy Carmichael, Charles Trenet, Fred Hersch, Stephen Sondheim, Artie Butler e Dorival Caymmi.

